VUČIĆ O OBEĆANJIMA STUDENTSKE LISTE: Uskoro ćete videti kako su vas obmanuli - lider opozicije raskrinkao sve

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić izjavio je, u video-objavi na Instagramu, da je "studentsko-blokaderska lista tokom kampanje građanima obećavala divne stvari za građane", ocenjujući da su takva obećanja nerealna i da bi njihovo sprovođenje moglo da dovede do ozbiljnih posledica po privredu i tržište rada.

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– Studentsko-blokaderska lista je obećavala divne stvari za građane. Ja sam verovatno napravio veliku grešku i time oštetio listu „Ujedinjena Srbija“. Oni su obećavali malo rada, mnogo bolji život, divan život, skraćenje radne nedelje na četiri radna dana. Radnih sati svega sedam po danu, ukupno 28 nedeljno, uz sva moguća prava, bez gotovo ikakvih obaveza i odgovornosti. Dakle, smanjenje sa 40 radnih sati nedeljno na 28, a život mnogo bolji. Ja to nisam radio, ja sam obećavao bolji život, ali težak i naporan rad. Obećavao sam 40 radnih sati, teškog i napornog rada. Sigurno da je ljudima lakše i lepše da prihvate 28 sati nego 40 da rade, a još kad znaju da će da žive bolje, utoliko lakše. Sve ovo sam ispričao jer sam siguran da će ovo svoje ključno obećanje Studentska lista ispuniti u najkraćem mogućem roku. Omogućiti ljudima lagodan i bolji život. A ipak, kao neko ko zna šta je država, nadam se da će se malo uozbiljiti i izviniti građanima zbog laži koje su iznosili i da neće tako lako kretati, ne u populističke, već u mere koje će nas dovesti do razaranja industrije, do smanjenja radnih mesta, do mnogo više stope nezaposlenosti. I neko mora mnogo odgovornije da se ponaša – rekao je Vučić i dodao:

– U svakom slučaju, znam da sam oštetio listu „Ujedinjena Srbija“, ali takođe znam da sam govorio istinu, a da li su oni govorili istinu ili su vas obmanjivali, poštovani građani, uskoro ćete da vidite. Ja sam siguran da su vas obmanuli. Ili će vas slagati da će da uvedu četvorodnevnu radnu nedelju ili će vas slagati da ćete, kada to urade, uspeti da živite bolje. I za kraj, o svemu ovome razgovarao sam sa čovekom koji je više puta bio ministar u jednoj zapadnoj vladi. I on mi je rekao: „Vi Srbi, kao i Jugosloveni, uvek morate nešto da izmislite što niko drugi na svetu nije izmislio i, naravno, uvek vam taj eksperiment propadne, ali iznova i iznova vi se nadate, verujete da je to moguće“. Ja verujem u stvarnost, realan život, verujem u rad, a ne u nerad, i verujem da će na kraju rad i ozbiljnost da pobede.

Celo njegovo obraćanje pogledajte na priloženom video snimku: