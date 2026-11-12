Politika

IZVEŠTAJ UKAZUJE NA PROBLEME SRBA: Igor Simić, potpredsednik SL na sednici tzv. Skupštine Kosova o izveštaju Evropske komisije

Dragana ZEČEVIĆ

12. 11. 2026. u 07:53

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IGOR Simić, potpredsednik Srpske liste na sednici tzv. kosovske Skupštine ukazao je na probleme sa kojima se suočavaju Srbi, navodeći da su oni potvrđeni i u najnovijem Izveštaju Evropske komisije.

ИЗВЕШТАЈ УКАЗУЈЕ НА ПРОБЛЕМЕ СРБА: Игор Симић, потпредседник СЛ на седници тзв. Скупштине Косова о извештају Европске комисије

foto printskrin

Naime, Simić je u svojstvu šefa poslaničke grupe Srpske liste ukazao na ozbiljne probleme sa kojima se suočava srpska zajednica i naveo da su najnovijim Izveštajem Evropske komisije za 2026. godinu potvrđeni izazovi u oblastima vladavine prava, zastupljenosti Srba u institucijama, zaštite imovinskih prava i sprovođenja ranije postignutih sporazuma.

- Nije dovoljno deklarativno govoriti o multietničkom društvu, vladavini prava i ravnopravnosti, već je neophodno da se ta načela poštuju u praksi - istakao je Simić na sedici tzv. Skupštine Kosova, zatraživši od tzv. Skupštine i nadležnih institucija poštovanje nadležnosti opština sa srpskom većinom i prestanak mešanja centralnih institucija u njihov zakonit rad, kao i hitno pokretanje procesa formiranja Zajednice srpskih opština u skladu sa postignutim sporazumima.

Simić je zatražio i prestanak jednostranih i nekoordinisanih mera prema institucijama koje podržava Republika Srbija, navodeći da se pitanja zdravstva, obrazovanja i drugih javnih usluga ne smeju rešavati jednostranim potezima i silom, već kroz dijalog. Među zahtevima koje je izneo su i omogućavanje reintegracije srpskih sudija, tužilaca i pravosudnog osoblja, obezbeđivanje ravnopravnog pristupa pravdi, kao i adekvatna zastupljenost Srba u policiji, posebno na rukovodećim pozicijama u četiri opštine na severu Kosova.

- Povratak Srba u institucije mora da bude praćen stvarnim poštovanjem njihovih prava i nadležnosti. Naša obaveza je da institucionalno, odgovorno i argumentovano zastupamo interese građana koji su nam ukazali poverenje - zaključio je Simić za govornicom tzv. Skupštine Kosova u svojstvu predsednika poslaničke grupe Srpske liste.

 

Zaštita imovinskih prava i prava na jezik 

Simić je zatražio i zaštitu imovinskih prava građana uz poštovanje zakonskih procedura i kao i puno poštovanje srpskog jezika, kulture, vere i nacionalnih simbola. Posebno je ukazao na potrebu zaštite prava i kulturne baštine Srpske pravoslavne crkve, uklanjanja prepreka ekonomskom razvoju srpskih sredina, uključujući ograničenja koja otežavaju snabdevanje robom i poslovanje privrednika kroz, kako je naveo, stalne neosnovane inspekcijske kontrole.

Takođe je zatražio obavezne i suštinske konsultacije sa legitimnim predstavnicima srpske zajednice prilikom donošenja odluka koje utiču na život građana.

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