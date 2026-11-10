POČELA sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na kojoj se donosi odluka o televiziji Informer. Ispred zgrade u kojoj su prostorije REM-a, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, održava se skup podrške TV Informer.

Foto: Printskrin TV Informer

Sednica završena

Završena je sednica Saveta REM-a.

Konačna odluka o televiziji Informer biće objavljena naknadno.

Sednica Saveta REM-a

Počela je sednica Saveta REM-a, na kojoj se odlučuje o televiziji Informer.

Na samom početku Vučićević je upitao zašto novinari Informera, koji su stranka u postupku, ne mogu da prisustuju sednici.

- Vi niste pustili našu kameru, obećali ste da će striming biti pošten, snimajte one koji pričaju - rekao je Vučićević.

Pravni zastupnik Informera tražio je da se Rodoljub Šabić izuzme, pošto je i sam podnosio prijave protiv Informera.

- Da li je tačno da je u prostorijama REM-a predstavnik norveške ambasade, po kom osnovu - upitao je Dragan J. Vučićević.

Kaže da je danas namerno obukao crninu.

- Ovo je najtužniji dan, ne za Informer, najtužniji dan za Srbiju. Meni dođe da zaplačem. To nije demokratija. Dozvolite nam da mislimo drugačije. Ja sam jutros zamalo uhapšen, po prijavi Sanje Fric, koja je na Studentskoj listi. Apelujem na vas, nemojte da gasite najgledaniju televiziju. Nijedan medij nije zabranjen za vreme vlasti Aleksandra Vučića - rekao je Vučićević.

- Ja znam da je N1 osovao šef CIE i zašto sedi ovde predstavnik norveške ambasade. Mi smo izdržali 15 dana najgoreg terora. Vi odavde iz REM-a bili ste dužni, gledali ste svi kako nas linčuju, niste osudili. Mi svoja uverenja ne menjamo, neki drugi je menjaju, molim vas da nam dozvolite da imamo pravo da drugačije mislimo. Meni šalju policiju da me uhapse, po nalogu buduće ministarke Studentske liste - kazao je glavni urednik Informera.

- Neki hoće da apsolutno zabrane drugačije mišljenje. Ja sam 14 godina bio režimski medij, nikada mi nije palo na pamet da tražim gašenje N1, Nova... - rekao je Vučićević.

Vučićević pokazao snimak

Vučićević je pokazao snimak od 45 sekundi koji dokazuje da REM odmah glasao nakon izjašnjenja na prošloj sednici o Informeru, iako je o u izveštaju piše da je održana rasprava između članova.

- U vašem izveštaju piše da ste vi nakon našeg izjašnjenja održali raspravu na 12 kucanih strana. To se nije desilo. To je falsifikovano u izveštaju. Trajalo vem je to 45 sekundi - kazao je glavni urednik Informera.

Pravni zastupnik kaže da nema nijednog traga da je pre donošenja odluke pogledan snimak, koji je predat.

- Snimak je dokaz. Kako ste ga razmotrili, ako ga nista pogledali pre odlučivanja - upitao je i istakao da je to suština.

- Mi smo tražili da se pusti na sednici, niste nam dozvolili. Pristupili ste glasanju, a niste ga razmotrili, video materijal. Kako ste odlučivali, vi znate - rekao je advokat.

Vučićević: Ovo je preki politički sud

- Ovo nije REM, ovo je preki politički sud. Predlažu da se donese hitna mera da Informer danas bude ugašen. Ovo je teror Studentske liste. U prostorije REM-a neće da puste naše akreditovane novinare, ali jesu privatna lica. Po zakonu postoji pravo na javnost, naši novinari su akreditovani. Hoće na brzinu da zabrane televiziju, ovo je uvod u najstrašniji medijski mrak, ovo je nešto što se u Srbiji nikada nije dešavalo. Danas će da ubiju najgledaniju televiziju - rekao je Vučićević.

Vučićević: Šta će ovde predstavnik ambasade Norveške?

Dragan J. Vučićević izjavio je da sednici REM-a prisustuje i predstavnik ambasade Norveške i upitao šta će on tu.

- Kakve on veze ima sa REM-om - upitao je Vučićević.

Vučević: Suđenju sa unapred donetom presudom

Lider SNS-a Miloš Vučević istakao je bojazan da je reč o "suđenju sa unapred donetom presudom, izdiktiranom u plenumaškim formatima".

- Loša presuda, ne za Informer, loša presuda za Srbiju, za javnost Srbije, za objektivnost i istinu. Trebaće vreme da se ljudi otrezne - kazao je Vučević.

Počeo skup ispred REM-a, obratio se Vučićević

Ispred REM-a okupili su se građani, koji su došli da podrže Informer.

- Hvala na podršci, znači to u ovim vremenima. Ovo je za mene tužan dan. Sve što smo gradili i radili 20 godina, neko danas dizanjem osam ruku hoće da ugasi, 330 zaposlenih danas su u opasnosi, 330 porodica. Više od 500 dece imamo. Potpuno neustavno i nezakonito guše jednu televiziju. Nisu formirali ni skupštinsku većinu, ni Vladu, oni već gase medije. Onaj zli Vučić, kako su ga zvali, nije nijednog novinara tužio. Oni po nalogu Studentske liste gase televiziju. Po Ustavu niko nema pravo da gasi televiziju - poručio je Dragan J. Vučićević okupljenima.

Kazao je da će naći način da dođu do građana.

- Borićemo se, ne damo Srbiju. Ovo nije bitka za Informer, ovo je bitka za Srbiju. Ovo je najstrašnije jednoumlje, boljševizam - rekao je glavni urednik Informera.

Navodi da su jutros u pola osam poslali policiju da ga hapse.

- Znate ko je poslao policiju? Studentska lista, Sanja Fric. Neki su bili isplanirali da ne mogu da dođem ovde u REM. Male su nam šanse, jer ovde na važi zakon, nego sila. Mi smo već podneli krivične prijave protiv svih članova REM-a. Živimo u vreme bezakonja Studentske liste - kaže Vučićević.

- Neće oni stati na nama, ovo je tek početak. Pogledajte šta rade sa Prvom, koja je preletela. Još malo pa gori od RTS. Informer je samo pokazna vežba, da pošalju poruku svima da moraju da ćute i slušaju - rekao je on.

Foto: Novosti/P.Đ

Vučević sa okupljenim građanima

Među okupljenima je i Miloš Vučević, lider SNS-a.

Foto: Novosti/T.J.

Foto: Novosti/P.Đ.

Zamalo uhapšen Dragan J. Vučićević

Po prijavi Sanje Fric, jutros je zamalo uhapšen Dragan J. Vučićević. Trojica policajaca po nalogu Tužilaštva jutros su došla na kućnu adresu kako bi ga priveli.

Kako je naveo Vučićević, nalog za privođenje izdala je sudija Sanja Vujačić iz Drugog osnovnog suda u Beogradu, i to po krivičnoj prijavi Sanje Fric sa "Studentske liste"!

Vučićević je objasnio da je posle konsultacija policije sa sudijom i tužilaštvom ipak pušten da ode na današnju sednicu REM-a, gde se odlučuje o sudbini Informer TV.

- Posle konsultacija sa sudijom i tužilaštvom, policajci su me pustili da odem na sednicu REM-a, uz obavezu da odmah dostavim dokaze da sam tamo. Sudija Sanja Vujačić naložila je moje privođenje jutros po krivičnoj prijavi koju je protiv mene podnela Sanja Fric sa Studentske liste! Zamislite, dve nedelje posle izbora oni bi da stražarno hapse i sprovode novinare! Nikada u istoriji Srbije i Evrope zbog krivičnog dela uvrede niko nije uhapšen niti stražarno sproveden. Ovo je bukvalno teror Studentske liste! - poručio je Vučićević.

- Sanja Fric podnosi krivičnu prijavu protiv mene zato što sam rekao istinu o njoj! A istina je da je gospođa Fric bila članica Republičke revizione komisije i da je po funkciji bila odgovorna za nadstrešnicu koja je pala 1. novembra 2024. godine i ubila 16 ljudi! Nisam bio odgovoran ja, nego ona. I kada ja to kažem, onda je to uvreda i mene treba hapsiti i stražarno sprovoditi! Jutros pre 8 sati poslali su mi kapetana i dvojicu policajaca na kućnu adresu. Uvek sam se odazivao na sve sudske pozive, a ovo je prvi put u istoriji da nekome šalju policiju da ga hapsi zbog ročišta - naglasio je glavni urednik Informera.

- Ovo je slika i prilika vlasti Studentske liste i način na koji bi se obračunavali sa novinarima koji im nisu po volji! Ako je neko u REM-u imao plan da me spreči da dođem, propao mu je plan. Vidimo se u REM-u, branićemo naše pravo da radimo i mislimo svojom glavom! Nisu nas uplašili - sve i da nas uhapse, iz zatvora ćemo se boriti protiv njih, a i ako nas ubiju, mrtvi iz grobova ćemo se boriti! Nema straha, nema predaje i nema povlačenja pred najgorima! Živela Srbija! - zaključio je Dragan J. Vučićević.

Zamračen ekran na TV Informer

Na televiziji Informer od jutros je zamračen ekran.

Foto: Printskrin

Skup ispred REM pod sloganom "Da se okupimo da branimo slobodu medija u Srbiji - Zakon jednak za sve"

Informer je pozvao sve građane da se danas u 9.45 časova u što većem broju okupe ispred prostorija Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na Trgu Nikole Pašića broj 5 u Beogradu.

Povod za ovo okupljanje je odbrana Informer TV i borba za slobodu medija pod sloganom "Da se okupimo da branimo slobodu medija u Srbiji - Zakon jednak za sve".

Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista podneo je REM-u tri zahteva, a ukoliko se oni ne ispune, kako je naveo, blokiraće svaku sledeću sednicu i neće dozvoliti da se ona održi.

Utorak 09.45 Trg Nikole Pašića! Zakon jednak za sve! Vidimo se! 🇷🇸 https://t.co/5NedTTd7SD — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 8, 2026

Sa druge strane, Rodoljub Šabić ističe da bi blokada sednica Saveta REM-a predstavljala krivično delo.

“Ako se usudi da blokira sednicu Saveta državnog organa, on je u izvršenju krivičnog dela, i moguća je kazna do pet godina zatvora”, navodi Šabić.

Podsetimo, 4. novembra u 11 časova održana je sednica REM-a na kojoj je na kraju odlučeno da se emisija Prve Info zabranjuje na sedam dana. Pre sednice održan je protest podrške Informeru na kojem je bilo nekoliko hiljada ljudi.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević saopštio je sinoć u Kolegijumu da je stiglo rešenje REM-a kojom se izriče mera zabrane programa Prve info.