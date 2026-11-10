ISPRED zgrade u kojoj su prostorije Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, održava se skup podrške TV Informer.

Foto: Novosti/P.Dj

Počeo skup ispred REM-a, obratio se Vučićević

Ispred REM-a okupili su se građani, koji su došli da podrže Informer.

- Hvala na podršci, znači to u ovim vremenima. Ovo je za mene tužan dan. Sve što smo gradili i radili 20 godina, neko danas dizanjem osam ruku hoće da ugasi, 330 zaposlenih danas su u opasnosi, 330 porodica. Više od 500 dece imamo. Potpuno neustavno i nezakonito guše jednu televiziju. Nisu formirali ni skupštinsku većinu, ni Vladu, oni već gase medije. Onaj zli Vučić, kako su ga zvali, nije nijednog novinara tužio. Oni po nalogu Studentske liste gase televiziju. Po Ustavu niko nema pravo da gasi televiziju - poručio je Dragan J. Vučićević okupljenima.

Kazao je da će naći način da dođu do građana.

- Borićemo se, ne damo Srbiju. Ovo nije bitka za Informer, ovo je bitka za Srbiju. Ovo je najstrašnije jednoumlje, boljševizam - rekao je glavni urednik Informera.

Navodi da su jutros u pola osam poslali policiju da ga hapse.

- Znate ko je poslao policiju? Studentska lista, Sanja Fric. Neki su bili isplanirali da ne mogu da dođem ovde u REM. Male su nam šanse, jer ovde na važi zakon, nego sila. Mi smo već podneli krivične prijave protiv svih članova REM-a. Živimo u vreme bezakonja Studentske liste - kaže Vučićević.

- Neće oni stati na nama, ovo je tek početak. Pogledajte šta rade sa Prvom, koja je preletela. Još malo pa gori od RTS. Informer je samo pokazna vežba, da pošalju poruku svima da moraju da ćute i slušaju - rekao je on.

Foto: Novosti/P.Dj

Vučević sa okupljenim građanima

Među okupljenima je i Miloš Vučević, lider SNS-a.

Foto: Novosti/T.J.

Foto: Novosti/P.Đ.

Zamalo uhapšen Dragan J. Vučićević

Po prijavi Sanje Fric, jutros je zamalo uhapšen Dragan J. Vučićević. Trojica policajaca po nalogu Tužilaštva jutros su došla na kućnu adresu kako bi ga priveli.

Kako je naveo Vučićević, nalog za privođenje izdala je sudija Sanja Vujačić iz Drugog osnovnog suda u Beogradu, i to po krivičnoj prijavi Sanje Fric sa "Studentske liste"!

Vučićević je objasnio da je posle konsultacija policije sa sudijom i tužilaštvom ipak pušten da ode na današnju sednicu REM-a, gde se odlučuje o sudbini Informer TV.

- Posle konsultacija sa sudijom i tužilaštvom, policajci su me pustili da odem na sednicu REM-a, uz obavezu da odmah dostavim dokaze da sam tamo. Sudija Sanja Vujačić naložila je moje privođenje jutros po krivičnoj prijavi koju je protiv mene podnela Sanja Fric sa Studentske liste! Zamislite, dve nedelje posle izbora oni bi da stražarno hapse i sprovode novinare! Nikada u istoriji Srbije i Evrope zbog krivičnog dela uvrede niko nije uhapšen niti stražarno sproveden. Ovo je bukvalno teror Studentske liste! - poručio je Vučićević.

- Sanja Fric podnosi krivičnu prijavu protiv mene zato što sam rekao istinu o njoj! A istina je da je gospođa Fric bila članica Republičke revizione komisije i da je po funkciji bila odgovorna za nadstrešnicu koja je pala 1. novembra 2024. godine i ubila 16 ljudi! Nisam bio odgovoran ja, nego ona. I kada ja to kažem, onda je to uvreda i mene treba hapsiti i stražarno sprovoditi! Jutros pre 8 sati poslali su mi kapetana i dvojicu policajaca na kućnu adresu. Uvek sam se odazivao na sve sudske pozive, a ovo je prvi put u istoriji da nekome šalju policiju da ga hapsi zbog ročišta - naglasio je glavni urednik Informera.

- Ovo je slika i prilika vlasti Studentske liste i način na koji bi se obračunavali sa novinarima koji im nisu po volji! Ako je neko u REM-u imao plan da me spreči da dođem, propao mu je plan. Vidimo se u REM-u, branićemo naše pravo da radimo i mislimo svojom glavom! Nisu nas uplašili - sve i da nas uhapse, iz zatvora ćemo se boriti protiv njih, a i ako nas ubiju, mrtvi iz grobova ćemo se boriti! Nema straha, nema predaje i nema povlačenja pred najgorima! Živela Srbija! - zaključio je Dragan J. Vučićević.

Zamračen ekran na TV Informer

Na televiziji Informer od jutros je zamračen ekran.

Foto: Printskrin

Skup ispred REM pod sloganom "Da se okupimo da branimo slobodu medija u Srbiji - Zakon jednak za sve"

Informer je pozvao sve građane da se danas u 9.45 časova u što većem broju okupe ispred prostorija Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na Trgu Nikole Pašića broj 5 u Beogradu.

Povod za ovo okupljanje je odbrana Informer TV i borba za slobodu medija pod sloganom "Da se okupimo da branimo slobodu medija u Srbiji - Zakon jednak za sve".

Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista podneo je REM-u tri zahteva, a ukoliko se oni ne ispune, kako je naveo, blokiraće svaku sledeću sednicu i neće dozvoliti da se ona održi.

Utorak 09.45 Trg Nikole Pašića! Zakon jednak za sve! Vidimo se! 🇷🇸 https://t.co/5NedTTd7SD — Vukša Dragović (@NaStraniNaroda) November 8, 2026

Sa druge strane, Rodoljub Šabić ističe da bi blokada sednica Saveta REM-a predstavljala krivično delo.

“Ako se usudi da blokira sednicu Saveta državnog organa, on je u izvršenju krivičnog dela, i moguća je kazna do pet godina zatvora”, navodi Šabić.

Podsetimo, 4. novembra u 11 časova održana je sednica REM-a na kojoj je na kraju odlučeno da se emisija Prve Info zabranjuje na sedam dana. Pre sednice održan je protest podrške Informeru na kojem je bilo nekoliko hiljada ljudi.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević saopštio je sinoć u Kolegijumu da je stiglo rešenje REM-a kojom se izriče mera zabrane programa Prve info.