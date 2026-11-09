ŠABIĆ: Za blokadu sednice do pet godina zatvora; Brnabić: Dve godine su blokirali šta su hteli

V.D. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je izjavu člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića u kojoj je rekao da svako ko blokira sednicu REM-a po sili Zakona mora dobiti bar do pet godina zatvora.

printskrin/nova s/jutjub/tanjug

- Dve godine su blokirali šta god su hteli - vrtiće, fakultete, tužilaštva, sudove, mostove, auto-puteve, škole, medije. Bukvalno šta god su hteli, kad god su hteli i koliko god su hteli. Vlast koju je vodio Aleksandar Vučić je tolerisala, niko zbog toga nije uhapšen, niko optužen. Kakav je to zli diktator.... A ovi sad - lepota, demokratija, sloboda: blokiraj nešto i odmah 5 godina zatvora! On: diktator i monstrum. Oni: demokrate i građanisti. Uživaj, Srbijo, u slobodi i demokratiji. Stigla je! - napisala je Brnabić na Iksu.

Dve godine su blokirali šta god su hteli - vrtiće, fakultete, tužilaštva, sudove, mostove, auto-puteve, škole, medije. Bukvalno šta god su hteli, kad god su hteli i koliko god su hteli. Vlast koju je vodio Aleksandar Vučić @avucic je tolerisala, niko zbog toga nije uhapšen, niko optužen. Kakav je to zli diktator.... A ovi sad - lepota, demokratija, sloboda: blokiraj nešto i odmah 5 godina zatvora! On: diktator i monstrum. Oni: demokrate i građanisti. Uživaj, Srbijo, u slobodi i demokratiji. Stigla je! — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 9, 2026



Rodoljub Šabić je za Danas komentarisao inicijativu građana da od sutra blokiraju sednice REM-a dok se njihovi zahtevi za jednaku primenu Zakona za sve medije ne ispune, rekavši da bi takav čin morao biti kažnjen sa do pet godina robije.

Rodoljub Šabić ističe da bi blokada sednica Saveta REM-a predstavljala krivično delo.

“Ako se usudi da blokira sednicu Saveta državnog organa, on je u izvršenju krivičnog dela, i moguća je kazna do pet godina zatvora”, navodi Šabić.