POSETILI I DEČANE I PRIZREN: Mitropolit Teodosije primio predstavnike Studentske liste u Gračanici

Predstavnici Studentske liste posetili su u nedelju Kosovo i Metohiju, gde ih je u manastiru Gračanica primio mitropolit raško-prizrenski Teodosije. Tokom posete, kako je navela eparhija raško –prizrenska, razgovarali su o položaju srpskog naroda, zaštiti svetinja i problemima sa kojima se suočavaju vernici, a obišli su i manastir Visoki Dečani i svetinje u Prizrenu.

foto eparhija raško prizrenska

-Predstavnici Studentske liste istakli su da su želeli da svoj budući rad započnu posetama Gračanici i Visokim Dečanima, kao i razgovorima sa crkvenim predstavnicima i narodom. Poručili su da će zaštita srpskog naroda, svetinja i prava Srpske pravoslavne crkve biti među prioritetima njihovog delovanja. Mitropolit Teodosije upoznao je goste sa problemima sa kojima se suočavaju Eparhija raško-prizrenska i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Posebno je ukazao na potrebu da porodice mogu da ostanu na svojim ognjištima, da deca imaju uslove za školovanje, a bolesni dostupnu zdravstvenu zaštitu, uz mogućnost da ljudi žive i rade bez straha-navodi se u eparhijskom saopštenju i dodaje da su očuvanje svetinja i crkvenog života neodvojivi od opstanka naroda i njegove budućnosti. Predstavnici Studentske liste izrazili su spremnost da se angažuju na rešavanju ovih pitanja, uz posebnu pažnju prema porodicama i monaškim zajednicama koje žive u teškim uslovima. Mitropolit Teodosije zahvalio je gostima na poseti i istakao značaj saradnje sa onima koji mogu da doprinesu opstanku srpskog naroda i očuvanju njegovog dostojanstva.

-Za naše ljude od posebnog je značaja da znaju da ima ko da sasluša njihove brige i da u nastojanju da ostanu na svojim ognjištima nisu sami- poručio je mitropolit.U nastavku posete, predstavnici Studentske liste obišli su manastir Visoki Dečani, gde su na praznik Svetog velikomučenika Dimitrija prisustvovali Svetoj liturgiji.Sa igumanom manastira, arhimandritom Savom, i dečanskim monasima razgovarali su o položaju manastira i izazovima sa kojima se suočavaju crkvene i monaške zajednice na Kosovu i Metohiji.

-Arhimandrit Sava ukazao je na značaj podrške nadležnih institucija Srbije i međunarodnih predstavnika u zaštiti crkvenog nasleđa i obezbeđivanju uslova za život monaških zajednica-dodaje se dalje u eparhijskom saopštenju i ističe da su nakon posete Visokim Dečanima, predstavnici Studentske liste posetili Prizren, gde su obišli hram Bogorodice Ljeviške i druge srpske svetinje.U delegaciji su bili kandidati Studentske liste, kao i studenti, među kojima i tri kandidata i studenti sa prostora Kosova i Metohije. Uz Mitropolita Teodosija, susretu je prisustvovao arhimandrit Andrej, arhijerejski zamenik i iguman manastira Crna Reka kao i Živojin Rakočević, predsednik Udruženja novinara Srbije i direktor Doma kulture u Gračanici.