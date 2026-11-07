SKANDAL O KOJEM ZAGREB ĆUTI: Tajno ekshumirani ostaci Srba u Kninu i Daruvaru

NI za ekshumaciju u Kninu, ni za onu u Daruvaru, na zvaničnim stranicama Ministarstva hrvatskih veterana nije objavljeno ni slovo, navodi se u saopštenju dokumentaciono-informativnog centra "Veritas", a postoji sumnja da se radi o srpskim žrtvama iz rata devedesetih godina

Foto: J. Kerbler

Dokumentaciono-informativni centar "Veritas" saopštio je danas da su hrvatski nadležni organi tokom septembra i oktobra, bez obaveštavanja javnosti, izvršili ekshumacije posmrtnih ostataka na dve poznate grobne lokacije sa srpskim žrtvama iz rata devedesetih godina – na Novom groblju u Kninu i na groblju u Daruvaru.

U saopštenju se pozivaju nadležne institucije u Zagrebu da prestanu da selektivno informišu javnost, da proces DNK identifikacije posmrtnih ostataka iz Knina i Daruvara sprovedu u najkraćem mogućem roku i da o svim fazama tog procesa transparentno obaveste porodice žrtava i javnost, preneo je Tanjug.

Navodi se da je "Veritas" o ekshumaciji posmrtnih ostataka 12 srpskih boraca na kninskom groblju, a koji su ubijeni 21. juna 1992. godine na Miljevačkom platou, obavestio 28. oktobra sin jednog od boraca nakon što je zatekao potpuno izmenjeno stanje na groblju – humki više nije bilo, već samo sveže prekopana zemlja, što je dokumentovao i fotografijama.

Ističe se da su za "Veritas" dva relevantna izvora potvrdila da je Uprava za zarobljene i nestale Ministarstva hrvatskih veterana nedavno ekshumirala tu lokaciju u Kninu, kao i da su posmrtni ostaci prebačeni u Zagreb radi uzimanja uzoraka i identifikacije putem DNK metode. Izvori su rekli i da je u septembru ove godine ekshumirana i lokacija na groblju u Daruvaru, za koju je srpska strana takođe predala zahtev za ekshumaciju zbog opravdane sumnje da su na njoj pokopane srpske žrtve stradale u ratu devedesetih godina.

"Ni za ekshumaciju u Kninu, ni za onu u Daruvaru, na zvaničnim stranicama Ministarstva hrvatskih veterana nije objavljeno ni slovo. Takvo ćutanje postaje posebno upadljivo kada se uporedi sa jučerašnjim obilaskom odlagališta otpada Petrovačka dola kod Vukovara, gde su predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković i ministar Tomo Medved, uz snažnu medijsku pažnju, poručili da će pronalazak nestalih ostati u fokusu vlade i ponovili optužbe na račun Srbije zbog navodnog skrivanja informacija o lokacijama grobnica", navodi se u saopštenju.

Podseća se da hrvatski zvaničnici ističu da se na zvaničnom spisku trenutno nalazi 1.725 nestalih osoba, ali da redovno prećutkuju činjenicu da više od polovine tog broja čine upravo srpske žrtve.

Prema evidenciji "Veritasa", na spisku nestalih Srba sa područja Hrvatske i bivše RSK trenutno se nalazi oko 1.460 osoba, od čega gotovo jedna trećina uopšte nije uvršćena na zvanični spisak Hrvatske.

(RT)