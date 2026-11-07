PREOKRET VREMENA U SRBIJI: Temperatura ovog datuma skače na 20 stepeni, a onda stiže "ZIMSKI UDAR"
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), danas će jutro biti hladno, mestimično uz slab prizemni mraz, a ponegde i mraz na dva metra visine. Lokalno se očekuju kratkotrajna magla i niska oblačnost, koja će se u pojedinim krajevima zadržati i tokom prepodneva.
Tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jednog stepena, dok će maksimalna dnevna biti od osam do 12 stepeni.
Od utorka stiže veliki temperaturni preokret
U nedelju i ponedeljak jutra će i dalje biti hladna, uz mogućnost slabog prizemnog mraza, dok će nedelja biti pretežno sunčana, uz malu i umerenu oblačnost.
U nedelju uveče na jugozapadu i zapadu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, a tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak ono će zahvatiti i ostale krajeve. Ponegde je moguća i kratkotrajna kiša.
Od utorka pa sve do kraja sedmice očekuje se toplije, ali i oblačnije vreme, uz povremene padavine.
Četvrtak i petak trebalo bi da budu uglavnom suvi tokom većeg dela dana.
U košavskom području krajem perioda duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok se na jugu Banata povremeno očekuju i olujni udari.
Prognoza Ivana Ristića
O promenama koje nas očekuju govorio je i Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom. On je upozorio građane da se pripreme za nagli porast temperatura, ali i na mogućnost novog zahlađenja već sredinom novembra.
- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni.
Očekuje nas veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima - izjavio je Ristić za Kurir televiziju.
Preporučujemo
Brnabić: "Vratićemo slobodu u Srbiju brže nego što komesari i sanjaju"
06. 11. 2026. u 20:59
Vučić: Srbija pobeđuje, a to što gase Informer, to je početak njihovog kraja
06. 11. 2026. u 20:51
ANTONELA RIHA: Znamo li ko je iz SL pričao sa Martom Kos?
06. 11. 2026. u 19:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)