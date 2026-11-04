Politika

Evropska komisija pozvala novu Vladu Srbije da uvede sankcije Rusiji

V.N.

04. 11. 2026. u 17:07

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EVROPSKA komisija smatra da Srbija nije ostvarila napredak ka pristupanju EU i poziva novu vladu da preokrene taj trend, između ostalog, usklađivanjem spoljne politike zemlje sa spoljnom politikom EU, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o proširenju.

Европска комисија позвала нову Владу Србије да уведе санкције Русији

Foto: Goran Čvorović

U saopštenju se naglašava da je "nivo usklađenosti spoljne politike Srbije sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU ostaje nizak", ukazujući na to da Srbija uporno odbija da se pridruži sankcijama EU protiv Rusije, što je korak koji su već preduzele sve ostale zemlje-kandidati za članstvo u EU, sa izuzetkom Turske.

"Napredak u pregovorima o pristupanju EU zavisiće od uspeha nove vlade u prevazilaženju ovih trendova," ističe se u saopštenju Evropske komisije i dodaje da se očekuje da se Beograd "jasno i nedvosmisleno pridržava evropskih vrednosti, posebno u svojoj spoljnoj politici.

Prema evropskim standardima, da bi pristupila EU, zemlja-kandidat je dužna da u potpunosti prevede usvoje zakonodavstvo sve zakonodavne norme EU i da se uskladi sa svim odlukama EU u okviru zajedničke spoljne politike.

(Alo)

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