Evropska komisija pozvala novu Vladu Srbije da uvede sankcije Rusiji

EVROPSKA komisija smatra da Srbija nije ostvarila napredak ka pristupanju EU i poziva novu vladu da preokrene taj trend, između ostalog, usklađivanjem spoljne politike zemlje sa spoljnom politikom EU, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o proširenju.

Foto: Goran Čvorović

U saopštenju se naglašava da je "nivo usklađenosti spoljne politike Srbije sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU ostaje nizak", ukazujući na to da Srbija uporno odbija da se pridruži sankcijama EU protiv Rusije, što je korak koji su već preduzele sve ostale zemlje-kandidati za članstvo u EU, sa izuzetkom Turske.

"Napredak u pregovorima o pristupanju EU zavisiće od uspeha nove vlade u prevazilaženju ovih trendova," ističe se u saopštenju Evropske komisije i dodaje da se očekuje da se Beograd "jasno i nedvosmisleno pridržava evropskih vrednosti, posebno u svojoj spoljnoj politici.

Prema evropskim standardima, da bi pristupila EU, zemlja-kandidat je dužna da u potpunosti prevede usvoje zakonodavstvo sve zakonodavne norme EU i da se uskladi sa svim odlukama EU u okviru zajedničke spoljne politike.

(Alo)