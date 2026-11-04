KURS PREMA SRBIMA MORA OSTATI ISTI: Analiza "Novosti" - Kako bi smena vlasti u Beogradu mogla da se odrazi na Srpsku listu na KiM koja je

PROMENA vlasti u Beogradu mogla bi da bude početak novog političkog preslaganja među Srbima na Kosovu i Metohiji, ali i da otvori pitanje sudbine Srpske liste, koja je više od decenije bila glavni i jedini politički oslonac zvaničnog Beograda u pokrajini. Najveća nepoznanica je da li će se politička promena u centralnoj Srbiji preliti i na srpske sredine u pokrajini, gde su ljudi, zbog bezbednosne, ekonomske i institucionalne neizvesnosti, tradicionalno upućeni na podršku prestonice, bez obzira na to ko se nalazi na vlasti.

Foto: D. Milovanović

Naši sagovornici ukazuju da bi bilo pogrešno očekivati da će se najjača srpska stranka na KiM preko noći raspasti, ali ni da će SL, posle odlaska vlasti sa kojom je bila tesno povezana, nastaviti da funkcioniše na isti način. Analitičar Ognjen Gogić kaže za "Novosti" da je još rano procenjivati kako će se nova vlast odnositi prema Srbima na KiM, ali očekuje da ona neće vršiti pritisak na njih kakav su, prema njegovoj oceni, trpeli od odlazeće vlasti:

- Srbi na KiM su bili dovoženi i u "Ćacilend", na skupove SNS, bili su uslovljavani i za glasanje. Na izvestan način bili su instrumentalizovani od strane zvaničnog Beograda za neke stvari koje nisu imale veze sa njihovim položajem.

On ukazuje da rezultat glasanja birača sa KiM - 91,93 odsto za "Ujedinjenu Srbiju" i 20,62 odsto za "Studentsku listu" - ne treba tumačiti isključivo kao izraz političke privrženosti Aleksandru Vučiću i naprednjacima:

- Srbi na KiM uvek većinski glasaju za onoga ko je na vlasti u Beogradu. Ne žele da se konfrontiraju, jer im je to sigurno i poznato, dok im je sve u odnosu sa Prištinom neizvesno. Mnogi su podržali listu "Ujedinjena Srbija", jer im je govoreno da neće biti plata i penzija ako SNS više ne bude na vlasti. To im je poručivano i u medijima i u ličnim kontaktima, od čoveka do čoveka. Sada se plaše da će ih neko "kazniti" zbog toga.

Prema Gogićevim rečima, upravo zato je prvi zadatak nove vlasti da se obrati Srbima na KiM i jasno im stavi do znanja da promena političkog rukovodstva u Beogradu ne znači i promenu odnosa prema njima.

- Mnogi me zovu i pitaju šta će biti sa njima. Nova vlast mora da im poruči kako namerava da se odnosi prema njima, da neće biti ugrožena njihova primanja, radna mesta i podrška iz Beograda. Većina Srba na KiM nije podržavala SNS i Vučića zbog njih samih, već zbog sebe. Ako se uvere da nova vlast neće dirati te stvari, nego će ih čak i povećati ili na drugi način podržati, neće imati razlog da budu protiv nje.

Gogić smatra da bi nova vlast, za razliku od prethodne, mogla da ima i širi manevarski prostor u međunarodnim odnosima kada je reč o zaštiti srpske zajednice.

- Odlazeća vlast imala je određene hipoteke, pre svega slučaj Milana Radoičića i Banjske. Manevarski prostor bio joj je sužen jer bi, kad god bi se žalila na neke postupke Prištine, stizao odgovor: a šta očekujete, pa i vi imate odgovornost za neke stvari. Nova vlast nema te repove iz prošlosti i u startu ima više kredita kod međunarodne zajednice. Zbog toga je i manje podložna uticajima sa Zapada koji nisu uvek povoljni po nas.

Prvi znaci da je izborni poraz SNS uzdrmao i Srpsku listu mogli su se videti već u njenom višednevnom ćutanju nakon izbora. Oglasili su se nakon pet dana da "primaju k znanju" preliminarne rezultate glasanja u Srbiji, uz isticanje da će nastaviti da se bore za opstanak i prava srpskog naroda na KiM. Posebno je zanimljivo što je veliki deo saopštenja posvećen upravo pitanju koje Gogić izdvaja kao najvažnije - očuvanju postojećih radnih mesta, redovnih primanja zaposlenih, socijalnih davanja, investicija i drugih oblika finansijske podrške iz budžeta Srbije.

U saopštenju se navodi i da SL, kao najveća politička organizacija Srba na KiM, ima devet poslanika u prištinskom parlamentu, deset gradonačelnika u svih deset opština sa srpskom većinom i dvotrećinsku većinu u skupštinama tih opština.

Oštra poruka Gašića O ODNOSU buduće vlasti prema Srpskoj listi do sada su se oglasili kandidati za poslanike "Studentske liste" Vladan Kuzmanović i Jugoslav Gašić. Prvi je poručio da Srpska lista mora da počne da radi u interesu srpske zajednice, a ne SNS. Najavio je i pomoć Srbima da žive dostojanstveno, kao i nastavak pregovora sa Prištinom, uz ocenu da su dosadašnjom licemernom politikom vlasti oni dovedeni u ćorsokak. Posebno je pomenuo i lokalne moćnike, što ukazuje da se preispitivanje dosadašnjeg odnosa neće ticati samo političkog rukovodstva već i načina na koji su funkcionisale strukture moći u srpskim sredinama. Gašić je bio još oštriji, poručujući da neće biti političke saradnje sa Srpskom listom koju je nazvao "izvođačem radova SNS", sa apsolutno katastrofalnim rezultatima".

Drugim rečima, njeni predstavnici imaju mandate u kosovskim institucijama, gradonačelnike i odbornike izabrane na lokalnim izborima. Gogić upravo tu vidi jedan od najvažnijih izazova za novu vlast:

- Očekujem smene po dubini, načelnika okruga i predstavnika privremenih organa po opštinama, jer su to kadrovi SNS, odnosno SL. Ali, SL je "kosovska stranka", predstavljena u kosovskim institucijama, u opštinama i parlamentu u Prištini. Nova vlast i da hoće, ne može da ih smenjuje, niti bi trebalo to da radi, jer bi to moglo da stvori situaciju koju bi Priština mogla da iskoristi ako bi srpske opštine ostale bez gradonačelnika i odbornika.

Zato, smatra naš sagovornik, nova vlast neće moći da zaobiđe SL, već će morati da pronađe način da sa njom na neki način sarađuje ili bar da obezbedi da odnosi funkcionišu bez dodatnog ugrožavanja srpskih interesa:

- Moraće bar za početak da je uvaže kao činioca jer ne mogu da je smene u kosovskom sistemu. U budućnosti ćemo vidite da li će i nova vlast imati jednu partiju kao što je Srpska lista ili će podsticati pluralizam među političkim predstavnicima Srba na KiM.

D. M.