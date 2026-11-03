„NIKADA NISAM NI UŠAO U ALTA BANKU“ Vučić raskrinkao milionske laži: Sve je jako čudno, napadi se dešavaju tamo gde Rusi imaju uporište!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV, gde je govorio o "slučaju" Alta Banke.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

- Mislim da nikad u životu nisam ušao u Alta Banku. Nemam ni račun u Alta Banci. Mnogo bolje poznajem vlasnika AIK Banke, Acu Kostića i sve druge bankare u Srbiji, nego što poznajem vlasnika Alta Banke. Ali to je jedna u nizu milionskih laži. Verujem da je Jorgovanka (Tabaković) nešto videla. Ne bi ona tek tako gasila, nego je po propisima gasila. Cela priča mi je jako čudna jer se sve vezuje za napade tamo gde Rusi imaju neko uporište. Nisam imao ništa sa to bankom, što ne znači da oni koji su imali, a imala su mnoga javna preduzeća i mnoge opštine i gradovi, krivi za nešto. Oni nisu nizašta krivi. Banka je bila regularna u sistemu i niko ko je tu imao pare nije nizašta kriv - naglasio je Vučić.