STUDENTSKA LISTA JE NEZAINTERESOVANA ZA EKSPO Vučić: Ako se odmah ne krene u velike nabavke, od Ekspa neće biti ništa

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o opasnosti od kraha Ekspa.

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Govoreći o pripremama za međunarodnu izložbu Ekspo, Vučić je izjavio da su za nastavak projekta neophodne velike nabavke, ali da bi one, prema njegovom mišljenju, mogle biti zaustavljene zbog optužbi za korupciju.

– Oni vam već danas kažu da Ekspo nije važan. Sada morate da idete na velike nabavke. Ne možete da idete na velike nabavke jer će oni da kažu: „E, to je opet neka korupcija“ ili ne znam šta sve. Ako ovog sekunda ne odete na velike nabavke, od Ekspa nema ništa – rekao je Vučić.

On je ocenio da „Studentska lista“ ne pokazuje zainteresovanost za nastavak tog projekta, niti za formiranje državnih institucija.

– Dakle, od Ekspa objektivno neće biti ništa jer oni neće to da rade. Njih ne interesuje ni da vladu formiraju, njih ne interesuje ništa da formiraju. Njih interesuje da vedre i oblače u mutnom, da plaše ljude, da ljudi ne znaju šta će da im se desi, i biznismeni i obični ljudi – izjavio je Vučić.