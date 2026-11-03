SKANDALOZAN PREDLOG STUDENTSKE LISTE Vučić: Četvorodnevna radna nedelja je katastrofa, tako ne možemo da idemo napred

LIDER opozicije Aleksandar Vučić nastavio je da kritikuje ekonomski program „Studentske liste“, ocenjujući da bi ukidanje subvencija za strane investitore ugrozilo dolazak novih kompanija i radna mesta u Srbiji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Posebno se osvrnuo na predlog o uvođenju četvorodnevne radne nedelje.

– Kontinental, nijedna od velikih japanskih, kineskih kompanija ne bi dolazila. Od Džonson Elektrik, koji već razmišlja da otpusti 500 ljudi, do mnogih drugih fabrika u Nišu. Moje pitanje je: jeste li vi, ljudi, ozbiljni? Razumete li vi probleme sa kojima ćete da ostavite ovu zemlju? – upitao je Vučić.

On je ocenio da predstavnici „Studentske liste“ nemaju dovoljno razumevanja za funkcionisanje države i privrede.

– Oni ništa ne razumeju. Oni su politiku pravili na nekom Tviteru, na nekim društvenim mrežama. Oni ne razumeju da država nije igračka. Oni se ponašaju kao banditi i hajduci koji upadaju svuda po kućama – rekao je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, pojedinci iz straha od posledica ne iznose javno ono što misle.

– To govori o mentalitetu naših ljudi koji uvek vole da pronađu gospodara, makar taj gospodar bio pripadnik i neke bande, jer ne znaju šta bi drugo sa sobom, nemaju dovoljno hrabrosti da se tome suprotstave – naveo je Vučić.

Govoreći o predlogu četvorodnevne radne nedelje, Vučić je ocenio da bi smanjivanje radnog vremena bilo suprotno potrebi za povećanjem produktivnosti i konkurentnosti privrede.

– Ovo je novi predlog, gde su rekli da će se raditi četiri dana. To je skandalozno. Pa kako ćemo da idemo napred ako ćemo da radimo četiri dana? Vi stvarno mislite da sa mnogo manje rada možemo da idemo napred? Pa to je nemoguće – izjavio je Vučić.

On je potom naveo primer razgovora sa predstavnicima evropske industrije tokom boravka u Frankfurtu pre nekoliko meseci.

– Razgovarao sam pre neka tri, četiri meseca u Frankfurtu. Bila je neka večera i tu je bio jedan od najmoćnijih ljudi iz Evrope, šef Mercedesa, Ola Kalenius, i mnogi drugi koji su bili prisutni. Slušao sam ih, oni su mi rekli da idu kod Merca da traže da se radi po sat više dnevno i da se to ne plati radnicima, da bi Nemačka mogla da izdrži konkurenciju u industriji, da bi mogla da opstane na svetskom tržištu – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ekonomski razvoj zahteva ozbiljan pristup i razumevanje međunarodne konkurencije.

– Ovde ljudi misle da pare padaju s neba, da se vade iz ćupa. Ali to mogu da misle obični ljudi i da pogrešno misle. A ja vas pitam, je l' vi stvarno mislite da je moguće da tako vodite državu? Je l' stvarno mislite da ovakvim besmislenim lažima i ovakvim besmislenim predlozima vodite državu? – upitao je Vučić.