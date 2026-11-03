VUČIĆ O GAŠENJU INFORMERA: Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o potencionalnom zatvaranju medija.

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– „Studentska lista“ želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč – rekao je Vučić.

On je ocenio da se pojedinci koji javno nastupaju sa takvim zahtevima ne mogu posmatrati odvojeno od političkih struktura koje, kako tvrdi, stoje iza njih.

- Oni su samo izvođači radova. Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji ljima upravljaju. Ne treba stvari pozamagljivati. Ne te izvođače radova treba pokazati ko je za to glasao, ko je svoj obraz osramotio. Ko je ukinuo pravo za slobodnu reč i ja sam bio začuđen. Sve sam ih slušao želeći da nešto saznam da čujem nešto o njihovim planovima.