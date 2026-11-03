Politika

VUČIĆ O GAŠENJU INFORMERA: Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju

В. Н.

03. 11. 2026. u 18:05

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić, govorio je na TV Informer o potencionalnom zatvaranju medija.

ВУЧИЋ О ГАШЕЊУ ИНФОРМЕРА: Иза свега овога се крије Студентска листа и они који њима управљају

Foto: Printskrin Informer

– „Studentska lista“ želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč – rekao je Vučić.

On je ocenio da se pojedinci koji javno nastupaju sa takvim zahtevima ne mogu posmatrati odvojeno od političkih struktura koje, kako tvrdi, stoje iza njih.

- Oni su samo izvođači radova. Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji ljima upravljaju. Ne treba stvari pozamagljivati. Ne te izvođače radova treba pokazati ko je za to glasao, ko je svoj obraz osramotio. Ko je ukinuo pravo za slobodnu reč i ja sam bio začuđen. Sve sam ih slušao želeći da nešto saznam da čujem nešto o njihovim planovima.

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PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.

03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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