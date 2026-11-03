LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV.

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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da „Studentska lista“, prema njegovim tvrdnjama, želi ukidanje Informera jer ne prihvata kritiku i drugačije mišljenje.

– Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč. Oni su samo izvođači radova. Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji ljima upravljaju. Ne treba stvari pozamagljivati. Ne te izvođače radova treba pokazati ko je za to glasao, ko je svoj obraz osramotio. Ko je ukinuo pravo za slobodnu reč i ja sam bio začuđen.

- Sve sam ih slušao, želeći da nešto saznam, želeći da čujem nešto o njihovom programu, planovima. Kada su izašli sa svojim ekonomskim programom i gostovali na RTS-u, ponovo smo gledali istog čoveka. Kada su ga pitali šta ćete da radite, najavljen je veliki ekonomski zaokret Kada sam želeo da uđem u suštinu, da čujem šta je to što nude, kažu da će da daju našim malim i srednjim preduzećima. Pa mi smo davali našim malim i srednjim preduzećima. Imate hiljade onih koji su dobijali svaku vrstu podrške, od žena preduzetnica do malih i srednjih preduzetnika Ali oni naglašavaju. Nećemo davati investicije stranim investicijama. Znate šta to znači?

Naglasio je da politika "Studentske liste" izgleda kao da je stvorena na društvenim mrežama.

- Uvek će da se pojavi neki komesar koji će da govori: ne tražimo to i to, tražimo da bude ovaj ili onaj sklonjen, uhapšen ili ne znam ni ja šta sve. Evo, možete da hapsite svakoga, nije problem, samo što je to najvećim delom protivzakonito i uglavnom zasnovano na vašim političkim preferencijama i ni na čemu drugom. Ali svemu tome dođe kraj. Na kraju će vas neko pitati šta je rezultat. Jer danas, šta god da govorite i kako god da pitate, oni idu vozom od Beograda do Novog Sada i do Subotice. U pravljenju tih pruga i vozova, ulaganjima u Srbiji, ja sam učestvovao. Isto je i sa mnogim auto-putevima, mnogim naučno-tehnološkim parkovima, mnogim kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja. To je nešto što je ostalo. Iza njih će, bukvalno, ostati pustoš. Ja vam ovo govorim kao iskusan čovek. Ja sam zastrašen i frapiran ovim što sam čuo. Tako se ne vodi politika. To su nekakvi levičarsko-anarhistički, socijalističko-samoupravni pristupi u kojima će pare da dođu samo da ne radimo ništa i da imamo tobožnju pravdu. A pravda je ono što mi odredimo da je pravda i to je sve.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, takav pristup podrazumeva odsustvo doslednih principa.

– Principi nikakvi ne postoje. Principi su ono što mi kažemo, a ako to nije usklađeno sa nekim višim ili opštijim principima, tim gore po te opštije i više principe – naveo je Vučić.

Vraćajući se na pitanje Informera, Vučić je izneo procenu da bi u narednim danima moglo doći do novih inicijativa protiv te televizije.

- Zašto je sve to važno? Zašto je važno da se ukine Informer? Ako vas ne ukinu sutra, ukinuće vam jutarnji program. To je moja procena, u narednih sedam-osam dana. I onda će posle sedam-osam dana da naprave još pet miliona ovakvih prijava protiv vas, najbesmislenijih mogućih. Kako je Vučić zagrlio dete pa je to razlog da se zatvori televizija. DA se ugasi dručaije mišljenje, jer oni znaju. Video sam pregled vlade, vi ćete biti šokirani kad to vidite. Građani će biti šokirani kad to vide. I pošto je Informer televizijia koja izveštava o svim događajima . Njima cilj opravdava sredstvo i zbog toga će da vas ugaase. Ugasiće vas za 7 ili 8 dana. Oni će nažalost da dobiju podršku od Evropljanja. Morate da se pripremite za drugi način delovanja. Ne bih da vas isključi Telekom odmah,m ali će mroati da vas isključi Telekom za 48 sati, onda ostali. pripremite se za to, bitno je da ljudi čuju i znaju šta se dešava. I to ne samo rpeko interneta, neko na sve druge načine. Neće zabraniti vas trojicu i sve ostale.

O Zakonu o radu

- Otićiće svi ljudi odavde. Ne razumete. To je bio moj reformski suštinski zakon koji je pomogao da Srbija izađe iz krize. Oni lupetaju o stvarima sa društvenih mreža. Ne zanju šta je država, igraju se sa tim. Ne smeju budale da vode. Bolje da imate jednog vuka koji će da ide ispred 1000 ovaca, nego 100'0 vuka ispred jedne ovce. Taj koji vodi državu mora da zna šta je ozbiljno , šta je odgovorno, šta ne. Ostaviće zemlju gladnom. Ako ovog sekunde ne odete na velike nabavke, nema ništa od EKSPA. Njih ne interesuje ništa da rade. Navešću vam jedan primet. Znat ekoliko su manji prometi u Galeriji nego obično? Jel su li za više od 10 posto manji? Manji su za 90 posto. Za 90 posto su manji prihodi, niko ne ide u kafane, nema prodaje stanova, sve je strano. Onaj koji je trebao da odgovora za nadstrešnicu, tajk čovek će da zaustavi građevinsku industriju. Mi ćemo da od zemlje koja je bila najveća na ekonomskom planu, bićemo na 4. 5.6 . mestu. Već u novembru ćemo imati posledice njihove vlade.

O pretnji biznismenima

- Oni ovo što rade, sa nesigurnošću gde prete svakom biznismenu na svakom mestu? Ljudi, o čemu se radi? Moraju da ćute. Imate strah kod ljudi, to je normalno, prirodna pojava. Jedan od njih je juče Joca Amsterdam ušao u restoran traži tamo Miškovića. Ovi traže svakoga do mesara, svako ko je zaradio. Svi se prave naivni kao da ne znaju, cela država priča o tome. Svi sad kao,. čekajte ko će da ulaže u ovu zemlju. Pričate o ALTA banci, i svemu, da podsetim njega i Šoškića. Morali smo da platimo sve, ovde mi je sve sumljivo. Šalju UKP svuda gde idu ruske i kineske firme. Posebno ruske firme da bi pohapsili sve koji rade sa Rusima. I svi ovo u zemlji znaju. Na moju žalost, moram da govorim istinu bilo odakle na bilo koji način. Toliko su lagali o meni i izgovarali užasne stvari. Što nisam uhapšen za Jovanjicu, Sarajevo safari? Za zvučni top? Odakle mi ovakva sigurnost? Zato što znam šta jesam.

- Zato im je Infomer smetnja. Zato sam im ja smetnja. Smešno mi je kad vidim Mondo, Blic prenose program. Kad pročitate, da se uhvatite za glavu sa obe ruke i da ne verujete šta čitate.

- To je skandalozno da skandaloznije ne može biti. U teškim vremenima se vidi ko je kakav. Ja to vidim danas i u svojoj stranci i u svakom drugom mestu. A u teškim vremenima kada ljudi pate i kad postoji objektivna opasnost, e tada vidite ko iam hrabrosti. Zvao sam Jorgovanku kada su rekli da je uhapšena, ona sedi i razgovara sa ćerkom. Voleo bih samo da čujem i drugu stranu. Oni koji govore "to je banka SNS, to je ilegalna banka". Nikad u životu nisam ušao u Alta banku. Nemam ni račun. Nikad. Video sam čoveka tri puta u čoveku. Bolje znam direktora AIK banke. To je jedna u nizu laži. Ja verujem da je Jorgovanka nešto videla. Ona je po propisima gasila, ali cela priča mi je mnogo čudna jer mi sve deluje kao da napadaju sve gde Rusi idu. A ma baš ništa sa tom bankom nisam imao što ne znači da su ljudi koji su imali i preduzeća, kao da su oni krivi. Ti ljudi ništa nisu krivi. Bili su regularni u sistemu, niko nije kriv.

O Rusima blokaderima

- Oni mrze Putina i mrze i mene. To je uglavnom taj IT sektor. Kaže da su se borili protiv Putina, sad protiv Vučića. Sad kad su se oslobodili sad su ostali bez para koji su imali. Ne mogu da kažem da mi ej drago. Sve mi je čudno oko te banke. Samo bi da čujem drugu stranu.

O hrvatskim službama

- Jedan od njihovih špijuna je bilo na čelu revolucije. I to je sramota. Oni koji su dozvolili da na takav način deluju mora da odgovara. Ali dobro. Uspela je Hrvatska u ovom trenutku da pobedi. Sa Crnom Gorom i evropskim silama da urade. Ljudi su tako glasali. Čekamo iduće izbore.

- Tu će stvari da se menjaju. Dečak je pristojan i marljiv. Što se tiče toga, imam jedno neslaganje sa promenom kalendara. I on je sad ušao u priču koji je kalendar tačan. DAkle suština je u sledećem. Onji hoću da ukinu sve što su tradicionalen vrednosti, od društva do SPC. Hoće da nam promene kalendar, da nam unište sve.

Dao je i prognozu šta će se desiti u narednih godinu dana.

- Ja nisam optimista po prirodi kao što znate. Biće teško vreme njihovog iživljavanja, ako ste čvrsti.. Morate da izdržite šta sve rade. Od klina između noktiju, sečenja malih prsta. Naravno preterujem, govorim u metaforama. Ničim ne mogu da me uplaše, vidite da im se smejem. Ništa mi ne mogu. Strašno je šta se radi u ovoj zemlji. Promene će se desiti. Pričao sam sa Bibijem Netanjhauom. Izgubio je izbore u mojim godinama... Biće promena. Čuo sam ko će im biti direktor državnih firmi. Znam te ljude, oni nisu sposobni. A kažu direktor pečenjare ne može da bude - on je Ajnštajn za ove. Oni koji su u Skupštini pokušavaju da sklone studente, neće da vladaju plenumi. Neće tako lako im dati da vode politiku, ali neće moći sami kombinacije da prave. Već za godinu dana biće, ne želim da kažem ranije, biće mnogo lakše.