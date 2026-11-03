"IZA NJIH ĆE, BUKVALNO, OSTATI PUSTOŠ" Vučić: Oni koji su dozvolili upliv hrvatske obaveštajne agencije moraju da odgovaraju

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da "Studentska lista" prema njegovim tvrdnjama, želi ukidanje Informera jer ne prihvata kritiku i drugačije mišljenje.

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– Taj plan ima Studentska lista. Da stavimo to na crno i belo. Sve je iza zavese. Plenumi odlučuju, kointerna neka odlučuje i to treba da se poštuje. To je naravno zastrašujuće za svakog normalnog čoveka, ali to su činjenice. Studentska lista želi ukidanje Informera jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje, ne mogu da podnesu sve ono što sam ja podnosio 14 godina, posebno poslednjih 12 godina. Uopšte ne mogu da podnesu. Ne mogu da prihvate kritiku, ne mogu da prihvate reč koja im se ne dopada. I ne krije se neki Smederevac ili bilo ko. Oni su samo izvođači radova. Iza svega ovoga se krije Studentska lista i oni koji njima upravljaju. Ne treba stvari pozamagljivati. To su neki ljudi - ne te izvođače radova treba pokazati da se zna ko je za to glasao, ko je svoj obraz osramotio. Ali ne samo obraz, ko je ukinuo pravo za slobodnu reč u danas sve samo ne slobodnoj Srbiji.

- Ja sam bio začuđen. Pokrenuli ste jednu temu. Sve sam ih slušao, želeći da nešto saznam, želeći da čujem nešto o njihovom programu, planovima i sve gluposti gde najkorumpiraniji tipovi sa Studentske liste drže pridike o korupciji, o bankama. Dakle, kada su izašli sa svojim ekonomskim programom i jutros na RTS-u, ponovo smo gledali istog čoveka kod Marije blokaderke koja je poznata po tome što ide na proteste. Kada su ga pitali šta ćete da radite, ona naglašava "kreće taj veliki ekonomski zaokret". Znate koliko je to glupo, bedno, neinteligentno rečeno. Nama je svuda moguće potreban zaokret, samo baš po tom pitanju nam nije potreban zaokret, već kontinuitet i nastavak jer smo tom politikom došli do pozicije broj 1 u Evropi za sledeću godinu. A onda kada sam želeo da uđem u suštinu, da čujem šta je to što nude, kažu da će da daju našim malim i srednjim preduzećima. Pa mi smo davali našim malim i srednjim preduzećima najvećih deo subvencija. Uvek. Imate hiljade onih koji su dobijali svaku vrstu podrške, od žena preduzetnica do malih i srednjih preduzetnika. I uvek smo tražili to. Ali oni naglašavaju. Nećemo da dajemo investicije za strane investitore. Znate šta to znači? Da vam nikad neće doći CTF u Pančevo, Kronberšubert zapošljava 4000 ljudi, Kontinental, koliko japanskih, kineskih kompanija, Džonson Elektrik koji već razmišlja da otpusti par stotina ljudi, mnoge firme u Nišu. Jel razumete koje probleme koje ćete ostaviti ovoj zemlji? Politiku su pravili na Tviteru, na društvenim mrežama, oni ne razumeju da država nije igračka. Ponašaju se kao banditi, hajduci koji upadaju u kuće, to što naiđu na svoje sluge koji pokušavaju da sačuvaju svoju glavu pa ne smeju da kažu ono što vide i šta misle. To govori o delimičnom mentalitetom naših ljudi koji uvek vole da nađu svog gospodara makar taj bio pripadnik neke bande jer ne znaju šta će sa sobom. Nemaju hrabrosti da se time.

- Ovaj novi predlog: radiće se četiri dana. To je skandalozno. Kako mislite da idemo napred ako se radi samo četiri dana. Vi mislite da sa manje rada može da se ide napred. To je nemoguće. Ja sam razgovarao pre 4 meseca, bila neka večera najmoćnijih ljudi iz Evrope, slušao sam njih: Idemo kod Merca da ga molimo da radimo sat više dnevno, čak i da ne platimo radnicima da bi Nemačka mogla da opstane na svetskom tržištu. Ovde ljudi misle da pare padaju sa neba, da se vade iz ćupa. Ali to mogu da misle obični ljudi, i da pogrešno misle. Da li vi stvarno mislite da tako vodite državu? Da lažima i predlozima vodite državu? Država zaslužuje ljude koji su mnogo ozbiljniji.

- Uvek će da se pojavi neki komesar koji će da govori: ne tražimo to i to, tražimo da bude ovaj ili onaj sklonjen, uhapšen ili ne znam ni ja šta sve. Evo, možete da hapsite svakoga, nije problem, samo što je to najvećim delom protivzakonito i uglavnom zasnovano na vašim političkim preferencijama i ni na čemu drugom. Ali svemu tome dođe kraj. Na kraju će vas neko pitati šta je rezultat. Jer danas, šta god da govorite i kako god da pitate, oni idu vozom od Beograda do Novog Sada i do Subotice. U pravljenju tih pruga i vozova, ulaganjima u Srbiji, ja sam učestvovao. Isto je i sa mnogim auto-putevima, mnogim naučno-tehnološkim parkovima, mnogim kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja. To je nešto što je ostalo. Iza njih će, bukvalno, ostati pustoš. Ja vam ovo govorim kao iskusan čovek. Ja sam zastrašen i frapiran ovim što sam čuo. Tako se ne vodi politika. To su nekakvi levičarsko-anarhistički, socijalističko-samoupravni pristupi u kojima će pare da dođu samo da ne radimo ništa i da imamo tobožnju pravdu. A pravda je ono što mi odredimo da je pravda i to je sve.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, takav pristup podrazumeva odsustvo doslednih principa.

– Principi nikakvi ne postoje. Principi su ono što mi kažemo, a ako to nije usklađeno sa nekim višim ili opštijim principima, tim gore po te opštije i više principe – naveo je Vučić.

Vraćajući se na pitanje Informera, Vučić je izneo procenu da bi u narednim danima moglo doći do novih inicijativa protiv te televizije.

- Zašto je sve to važno? Zašto je važno da se ukine Informer? Ako vas ne ukinu sutra, ukinuće vam jutarnji program. To je moja procena, u narednih sedam-osam dana. I onda će posle sedam-osam dana da naprave još pet miliona ovakvih prijava protiv vas, najbesmislenijih mogućih. Kako je Vučić zagrlio dete pa je to razlog da se zatvori televizija. Da se ugasi jer imaju mišljenje, jer oni znaju. Ja sam video neki preliminarni sastav vlade. Moram da vam kažem, to je toliko skandalozno da ćete biti šokirani kada budete videli. Ljudi će biti šokirani kad vide. I oni znaju da će i ljudi u Srbiji da budu šokirani kada to budu videli. Njima cilj opravdava sredstvo i zbog toga će da vas ugaase. Ugasiće vas za 7 ili 8 dana. Oni će nažalost da dobiju podršku od Evropljana. Morate da se pripremite za drugi način delovanja. Ne bih da vas isključi Telekom odmah, ali će morati da vas isključi Telekom za 48 sati, onda ostali. Pripremite se za to, bitno je da ljudi čuju i znaju šta se dešava. I to ne samo rpeko interneta, neko na sve druge načine. Neće zabraniti vas trojicu i sve ostale.

Vučić se osvrnuo i na zahteve za hapšenje pojedinih političkih aktera, ocenjujući da se takvim porukama pokušava izvršiti pritisak na građane koji javno iznose drugačije stavove.

– Kada vidite tu histeriju, uhapsite Andreja Veselinovića, otprilike, šta oni time rade? Naravno da nema ništa ni o kakvom hapšenju, ničega i nikoga. Oni to rade sve vreme iz jednog veoma prostog razloga, da bi svakome rekli: ako se pobuniš, ako kažeš šta misliš, tebi može da doleti glave. Da će neko da ti zabrani da radiš, da će neko da ti zabrani da živiš. Ja se svakoga dana smejem njihovim pretnjama i najavama. Svaki dan, u poslednjih deset ili devet dana, koliko već, ide najava: uhapsite Vučića. Mi sada pretpostavljamo, pošto ne znam, 27 njih je do sada vetiralo Šoškića za premijera i tako dalje, pa znam koja su im dva preostala kandidata za premijera. Ljudi, to je

O Zakonu o radu

- Otićiće svi ljudi odavde. Ne razumete. To je bio moj reformski suštinski zakon koji je pomogao da Srbija izađe iz krize. Oni lupetaju o stvarima sa društvenih mreža. Ne zanju šta je država, igraju se sa tim. Ne smeju budale da vode. Bolje da imate jednog vuka koji će da ide ispred 1000 ovaca, nego 1000 vuka ispred jedne ovce. Taj koji vodi državu mora da zna šta je ozbiljno , šta je odgovorno, šta ne. Ostaviće zemlju gladnom. Ako ovog sekunde ne odete na velike nabavke, nema ništa od EKSPA. Njih ne interesuje ništa da rade. Navešću vam jedan primet. Znate koliko su manji prometi u Galeriji nego obično? Jel su li za više od 10 posto manji? Manji su za 90 posto. Za 90 posto su manji prihodi, niko ne ide u kafane, nema prodaje stanova, sve je strano.

Vučić je kritikovao i mogućnost da Kuzmanović preuzme resor građevinarstva u novoj vladi, navodeći da je bio član revizione komisije u vezi sa nadstrešnicom.

– Onaj koji je trebalo da odgovara za nadstrešnicu, Kuzmanović, jer je bio član revizione komisije, taj će nam biti ministar građevina, verovali ili ne. Nastranu što je nepismen, nastranu što o politici ništa ne zna – izjavio je Vučić.

On je ocenio da bi takav izbor imao negativne posledice po građevinski sektor.

– Ja nemam tu vrstu straha da im kažem ono što vidim i ono što znam. Ali taj čovek će da vam zaustavi kompletnu građevinsku industriju – rekao je Vučić.

O pretnji biznismenima

- Oni ovo što rade, sa nesigurnošću gde prete svakom biznismenu na svakom mestu? Ljudi, o čemu se radi? Moraju da ćute. Imate strah kod ljudi, to je normalno, prirodna pojava. Jedan od njih je juče Joca Amsterdam ušao u restoran traži tamo Miškovića. Ovi traže svakoga do mesara, svako ko je zaradio. Svi se prave naivni kao da ne znaju, cela država priča o tome. Svi sad kao,. čekajte ko će da ulaže u ovu zemlju. Pričate o ALTA banci, i svemu, da podsetim njega i Šoškića. Morali smo da platimo sve, ovde mi je sve sumljivo. Šalju UKP svuda gde idu ruske i kineske firme. Posebno ruske firme da bi pohapsili sve koji rade sa Rusima. I svi ovo u zemlji znaju. Na moju žalost, moram da govorim istinu bilo odakle na bilo koji način. Toliko su lagali o meni i izgovarali užasne stvari. Što nisam uhapšen za Jovanjicu, Sarajevo safari? Za zvučni top? Odakle mi ovakva sigurnost? Zato što znam šta jesam.

Vučić je kritikovao i mogućnost da Kuzmanović preuzme resor građevinarstva u novoj vladi, navodeći da je bio član revizione komisije u vezi sa nadstrešnicom.

– Onaj koji je trebalo da odgovara za nadstrešnicu, Kuzmanović, jer je bio član revizione komisije, taj će nam biti ministar građevina, verovali ili ne. Nastranu što je nepismen, nastranu što o politici ništa ne zna – izjavio je Vučić.

On je ocenio da bi takav izbor imao negativne posledice po građevinski sektor.

– Ja nemam tu vrstu straha da im kažem ono što vidim i ono što znam. Ali taj čovek će da vam zaustavi kompletnu građevinsku industriju – rekao je Vučić.

- Zato im je Infomer smetnja. Zato sam im ja smetnja. Smešno mi je kad vidim Mondo, Blic prenose program. Kad pročitate, da se uhvatite za glavu sa obe ruke i da ne verujete šta čitate.

Vučić je naveo i primer fotografije za koju tvrdi da je izmenjena pomoću veštačke inteligencije kako bi se prikazalo da je nosio pušku.

– Okače mi pušku na levo rame u veštačkoj inteligenciji i kažu: Evo ga, nosio je pušku na levom ramenu. Jeste li čuli za to nekada u životu? Da neko ko koristi desnu ruku okači pušku o levo rame? Naravno da ne – izjavio je Vučić.

O najavi mogućeg hapšenja Jorgovanke Tabaković, u vezi sa slučajem Alta banke

- To je skandalozno da skandaloznije ne može biti. U – U teškim vremenima se vidi ko je kakav. Kada dođu teška vremena, onda uvek vidite sve. I ja to vidim danas i u svojoj stranci i na svakom drugom mestu. Lako je biti dobar i fin u lakim i dobrim vremenima. A u teškim vremenima, kada ljudi pate i kada postoji ozbiljna i objektivna opasnost da im ne bude sve u životu potaman, tada vidite ko ima i hrabrosti i snage. Zvao sam Jorgovanku kada su rekli da je uhapšena, ona sedi i razgovara sa ćerkom. Voleo bih samo da čujem i drugu stranu. Oni koji govore "to je banka SNS, to je ilegalna banka". Nikad u životu nisam ušao u Alta banku. Nemam ni račun. Nikad. Video sam čoveka tri puta u čoveku. Bolje znam direktora AIK banke. To je jedna u nizu laži. Oni kažu 45 milijardi dinara u kešu je neko pokušao da iznese. Zato bih ja, ja verujem da je Jorgovanka nešto videla. Ne bi ona tek tako gasila, nego je po propisima gasila. To sam takođe siguran. Moram da imam poverenje u nju. Ali mi je cela priča mnogo čudna. Cela priča mi je mnogo čudna zato što mi se sve vezuje za napad na sve gde Rusi imaju nekakvo uporište. A ma baš ništa sa tom bankom nisam imao što ne znači da su ljudi koji su imali i preduzeća, kao da su oni krivi. To ne znači da oni ljudi koji su imali, a imali su i mnoga javna preduzeća i mnoge opštine i gradovi, to sam video, i Pirot i Leskovac i mnogi drugi, kao da su oni krivi za nešto. Ti ljudi ništa nisu krivi. Bili su regularni u sistemu, niko nije kriv

O Rusima koji su podržavali Studentsku listu

- Oni mrze Putina i mrze i mene. To je uglavnom taj IT sektor. Kaže da su se borili protiv Putina, sad protiv Vučića. Sad kad su se oslobodili sad su ostali bez para koji su imali. Ne mogu da kažem da mi je drago. Sve mi je čudno oko te banke. Samo bi da čujem drugu stranu.

O Aleksandru Maršavelskom, profesoru Pravnog fakulteta u Zagrebu, za kojeg je rekao da je član Veća za građanski nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija u Hrvatskoj.

– Dakle, čovek koji nadzire hrvatske obaveštajne službe. Reč je o istaknutom špijunu, obaveštajcu, koji je direktno vodio specijalni rat protiv Republike Srbije Ako se sećate, mi smo tokom kampanje uputili protestnu notu Hrvatskoj i rekli da je reč o grubom mešanju u naše unutrašnje stvari. Oni su se pravili naivni i govorili da to nije ništa, da su to izmišljotine Vučićeve i tako dalje. Sačekali su da se izbori završe i onda su nam objasnili da je jedan od njihovih vrhovnih špijuna, vrhovnih agenata. Jedan od njihovih špijuna je bilo na čelu revolucije. I to je sramota.

- Da ne govorim da bi u svakoj normalnoj zemlji oni koji su dozvolili upliv hrvatske obaveštajne agencije na takav način u naše medijsko polje. Oni koji su dozvolili da na takav način deluju moraju da odgovaraju. Ali dobro. Uspela je Hrvatska u ovom trenutku da pobedi. Sa Crnom Gorom i evropskim silama da urade.Mi ćemo imati bukvalno trijumvirate ili kvartete, čak crnogorske službe u vrhu vlasti Srbije. Kao što sam to učinio 25. uveče i uvek tako govorio, džentlmenski, dostojanstveno, gospodski - ljudi su tako glasali. Čekamo iduće izbore.

Tokom razgovora voditelj je obavestio Vučića da je u toku blokada raskrsnice u Savskoj ulici, kod gradske policije, koju je, prema njegovim rečima, organizovao Vukša Dragović sa svojim pokretom.

Voditelj je naveo da se više desetina građana okupilo kako bi pružilo podršku Informeru i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocenjujući da su učesnici izašli na ulicu uprkos kiši i hladnom vremenu.

- Tu će stvari da se menjaju. Dečak je pristojan i marljiv. Što se tiče toga, imam jedno neslaganje sa promenom kalendara. I on je sad ušao u priču koji je kalendar tačan. Dakle suština je u sledećem. Onji hoću da ukinu sve što su tradicionalen vrednosti, od društva do SPC. Hoće da nam promene kalendar, da nam unište sve. I kada vam kažu: Mi ćemo da biramo takve i takve episkope, i to vam kaže neko ko treba da postane predsednik Republike ove zemlje, onda stvarno ne znam kakav bi komentar još trebalo da dam. Da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. I dalje se prave. I naravno da hoće da nam promene kalendar, da Božić ne bismo slavili 7. januara, a Badnji dan 6. januara, nego da budemo kao i svi ostali, da se ni u čemu ne razlikujemo i da sve što su naše tradicionalne vrednosti u potpunosti bude izgubljeno. Nemojte da imate nikakve sumnje, i to je deo jednog mnogo šireg plana

Dao je i prognozu šta će se desiti u narednih godinu dana.

- Ja nisam optimista po prirodi kao što znate. Biće teško vreme njihovog iživljavanja, ako ste čvrsti.. Morate da izdržite šta sve rade. Od klina između noktiju, sečenja malih prsta. Naravno, preterujem, razumete me da govorim u metaforama, a ne u realnim terminima, ali svakako da budete spremni na sve i da nastavite da se borite. Ničim ne mogu da me uplaše, vidite da im se smejem. Ništa mi ne mogu. Moja ideja, moja ideologija je ljubav prema Srbiji i prema državi, toliko velika da ničim ne mogu da me slome. Strašno je šta se radi u ovoj zemlji. Promene će se desiti.

- Biće promena. Čuo sam ko će im biti direktor državnih firmi. Znam te ljude, oni nisu sposobni. A kažu direktor pečenjare ne može da bude - on je Ajnštajn za ove. Oni koji su u Skupštini pokušavaju da sklone studente, neće da vladaju plenumi. Neće tako lako im dati da vode politiku, ali neće moći sami kombinacije da prave. Već za godinu dana biće, ne želim da kažem ranije, biće mnogo lakše.

O telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom

- Ja sam pričao juče sa Bibijem Netanjahuom. I on je negde u mojim godinama izgubio vlast na godinu i po dana, posle se vratio i više nikada nije izgubio.

Na kraju obraćanja, izjavio je da će nastaviti političku borbu bez obzira na posledice i ponovio kritike na račun ekonomskog programa "Studentske liste".

– Sve će to biti juče, sve će to proći. Meni je drago, kao što sam vam rekao, ja nisam bio vrhovni komandant samo u lakom i lepom vremenu. Važno je da budete ispred svog naroda i ispred ljudi koje vodite i u teškim vremenima, a ne iza njih. Bilo bi me sramota da nisam najhrabriji, bilo bi me sramota da nisam taj koji se bori najviše i bilo bi me najveća sramota da nisam taj koji radi najviše u ovako teškim trenucima za našu zemlju. Tako da nastaviću da radim, nastaviću da se borim i bez obzira na posledice ljudi ne treba da se sekiraju.

Istakao je da ga ne plaše ni najave hapšenja.

– Ubiju me, uhapse me. Znate, kao što su za Đorđa govorili: "A u Srbiji, Karađorđa, Đorđa, crnog i crnjeg, puna Srbija." Tako da ništa ljudi ne treba da se sekiraju. Ni zbog čega.