Politika

ISTINA TEK SADA POLAKO ISPLIVAVA Brnabić: Morali su da sruše suverenu državu i koristili su sva sredstva

В. Н.

03. 11. 2026. u 17:51

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VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na umešanost hrvatske službe u pobedu Studentske liste.

ИСТИНА ТЕК САДА ПОЛАКО ИСПЛИВАВА Брнабић: Морали су да сруше суверену државу и користили су сва средства

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Ona je tim povodom na sjom nalogu na društvenoj mreći Iks napisala: 

Član tela koje nadzire hrvatske tajne službe je pod pseudinimom "Prijatelj studenata", a preko blokaderskog dnevnog pamfleta Danas, savetovao Studentsku listu šta da rade. Šta su oni ljudi uradili ovoj zemlji... Zamislite da je neki francuski dnevni list objavljivao savete anonimnog dobročinitelja, koji time direktno pomaže svrgavanje vlasti u Parizu, a onda se ispostavi da je taj neko, ni manje ni više - osoba koja je u direktnoj sprezi sa nemačkim tajnim službama. E, u Francuskoj (i svakoj drugoj zemlji na svetu) bi to bio čin veleizdaje, urednik tog lista bi odmah bio priveden na razgovor, da objasni pomoć stranim službama da rovare u toj zemlji, ovo bi bio prvorazredni diplomatski skandal i bila bi zahtevana zvanična istraga povodom tog slučaja. A u Srbiji - u Srbiji gase Informer, a nagrađuju Danas. Stepen mešanja stranaca, njihove direktne podrške i zakulisnih radnji u poslednje izbore u Srbiji i pobedu Studentske liste, je nešto što u svetu do sada nije viđeno. A istina tek sada polako isplivava. I još ih nije ni sramota toga. Morali su da sruše suverenu državu i koristili su sva sredstva. Samo borba! Pobediće Srbija!

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KOLIKE SU PLATE NA RTS-U? Od direktora nadalje - prosek iznad republičkog, gotovo 2.500 zaposlenih

PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.

03. 11. 2026. u 18:17 >> 18:17

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