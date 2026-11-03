ISTINA TEK SADA POLAKO ISPLIVAVA Brnabić: Morali su da sruše suverenu državu i koristili su sva sredstva
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na umešanost hrvatske službe u pobedu Studentske liste.
Ona je tim povodom na sjom nalogu na društvenoj mreći Iks napisala:
Član tela koje nadzire hrvatske tajne službe je pod pseudinimom "Prijatelj studenata", a preko blokaderskog dnevnog pamfleta Danas, savetovao Studentsku listu šta da rade. Šta su oni ljudi uradili ovoj zemlji... Zamislite da je neki francuski dnevni list objavljivao savete anonimnog dobročinitelja, koji time direktno pomaže svrgavanje vlasti u Parizu, a onda se ispostavi da je taj neko, ni manje ni više - osoba koja je u direktnoj sprezi sa nemačkim tajnim službama. E, u Francuskoj (i svakoj drugoj zemlji na svetu) bi to bio čin veleizdaje, urednik tog lista bi odmah bio priveden na razgovor, da objasni pomoć stranim službama da rovare u toj zemlji, ovo bi bio prvorazredni diplomatski skandal i bila bi zahtevana zvanična istraga povodom tog slučaja. A u Srbiji - u Srbiji gase Informer, a nagrađuju Danas. Stepen mešanja stranaca, njihove direktne podrške i zakulisnih radnji u poslednje izbore u Srbiji i pobedu Studentske liste, je nešto što u svetu do sada nije viđeno. A istina tek sada polako isplivava. I još ih nije ni sramota toga. Morali su da sruše suverenu državu i koristili su sva sredstva. Samo borba! Pobediće Srbija!
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