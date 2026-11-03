OVO JE 49 OSOBA KOJE SU DOBILE MILOST OD PREDSEDNIKA: Ministarstvo pravde dostavilo sudovima odluke o pomilovanju i aboliciji

MINISTARSTVO pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju 49 lica dostavilo nadležnim sudovima, postupajući u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

S. J. M.

Ministarstvo pravde u saopštenju objavljenom na Instagramu naglašava da spisak pomilovanih lica nije moglo da objavi pre nego što je izvršeno njegovo zvanično dostavljanje nadležnim sudovima.

Dalje se objašnjava da institucionalna odgovornost nalaže da pravosudni organi budu prethodno i zvanično obavešteni o odlukama koje se odnose na predmete iz njihove nadležnosti.

Tek nakon što je dostavljanje dokumentacije nadležnim institucijama izvršeno, stekli su se da Ministarstvo pravde objavi spisak.

Redosled postupanja Ministarstva pravde bio je uslovljen potrebom da se najpre obezbedi uredno obaveštavanje pravosudnih organa i poštovanje zakona, naveli su iz Ministarstva i dodali da pravo pomilovanja predstavlja izričito ustavno ovlašćenje predsednika Republike Srbije, propisano članom 112. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije.

-Samo korišćenje ovog ustavnog ovlašćenja ne predstavlja mešanje u rad sudske vlasti niti, samo po sebi, zloupotrebu službenog položaja. Suprotno tumačenje dovelo bi u pitanje samu svrhu instituta pomilovanja, koji postoji upravo kao izuzetak od redovnog ostvarivanja krivičnopravnog postupka, naglašeno je u saopštenju.

U prilogu je objavljeno da su pomilovani: Dijana Hrkalović, Dragana Živadinović, Nebojša Đokić, Miodrag Selaković, Marko Pavlović, Radoš Kadijević, Slobodan Pećinar, Željko Milivojević, Gorski Matović, Igor Elez, Nemanja Narači, Ognjen Stanković, Stevica Kiš, Aleksandar Kocić, Lazar Dinić, Marija Vasić, Lado Jovović, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić, Davor Stefanović, Mila Pajić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Dejan Bagarić, Jovan Dražić, Anja Pitulić, Nikola Božić, Boban Džunić.

Pomilovani su i Snežana Radivojević, Dragan Trajković, Miloš Arsić, Sanja Stojanović, Dušica Davidović, Miloš Petrović, Goran Milosavljević, Milorad Jerkan, Miodrag Stojanović, Slavoljub Živadinović, Ivan Mihajlović, Srđan Mitrović, Vladislava Ivković, Nenad Stanković, Aleksandar Tričković, Slobodan Đukić, Bratislav Todorović, Milosav Simović, Igor Novaković, Miloš Dugalić i Tomo Stojić, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

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