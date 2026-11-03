Politika

OGLASIO SE PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU: Dostavljena odluka o pomilovanju Miodraga Selakovića

Nataša Bijelić

03. 11. 2026. u 11:36

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PRVOM osnovnom sudu u Beogradu juče je elektronskim putem preko Ministarstva pravde Republike Srbije dostavljena jedna odluka bivšeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, o pomilovanju od dana 27. septembra 2026. godine uoči podnošenja ostavke.

ОГЛАСИО СЕ ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ: Достављена одлука о помиловању Миодрага Селаковића

S. J. M.

Kako je saopšteno iz Prvog suda, pomilovan je Miodrag Selaković. U postupku pomilovanja pokrenutom po službenoj dužnosti od strane ministra pravde oslobođen je od krivičnog gonjenja za teško delo protiv opšte sigurnosti.

- Navedena odluka predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupa na snagu danom njenog donošenja, a ovaj sud će u predmetu na koji se ista odnosi nadalje postupati u skladu sa zakonom - saopšteno je iz Prvog osnovnog suda.

Miodrag Selaković je bio optužen da je sredinom maja ispred Pravnog fakulteta udario kolima i teško povredio penzionera Veroljuba Sarića (90), kada se, kako se tvrdi, vozilom zaleteo u građane i studente koji su odavali poštu stradalima prilikom pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici.

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