OGLASIO SE PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU: Dostavljena odluka o pomilovanju Miodraga Selakovića

PRVOM osnovnom sudu u Beogradu juče je elektronskim putem preko Ministarstva pravde Republike Srbije dostavljena jedna odluka bivšeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, o pomilovanju od dana 27. septembra 2026. godine uoči podnošenja ostavke.

S. J. M.

Kako je saopšteno iz Prvog suda, pomilovan je Miodrag Selaković. U postupku pomilovanja pokrenutom po službenoj dužnosti od strane ministra pravde oslobođen je od krivičnog gonjenja za teško delo protiv opšte sigurnosti.

- Navedena odluka predsednika Republike Srbije o pomilovanju stupa na snagu danom njenog donošenja, a ovaj sud će u predmetu na koji se ista odnosi nadalje postupati u skladu sa zakonom - saopšteno je iz Prvog osnovnog suda.

Miodrag Selaković je bio optužen da je sredinom maja ispred Pravnog fakulteta udario kolima i teško povredio penzionera Veroljuba Sarića (90), kada se, kako se tvrdi, vozilom zaleteo u građane i studente koji su odavali poštu stradalima prilikom pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici.