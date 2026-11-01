KOD NAS TIJANIĆ OSTAO DIREKTOR DO KRAJA ŽIVOTA, ONI SE SVETE LJUDIMA: Vučić o promenama u RTS-u

LIDER opozicije Aleksandar Vučić kritikovao kadrovske promene koje je, prema njegovim rečima, sprovela nova vlast.

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– Oni su sve smenili u jednom danu. Ljudi su iz Dnevnika saznali da su smenjeni. Sve koje su postavili bili su politički podobni. Morali su da imaju dokazano da su glasali za broj tri. E, to vam je suština i to je suštinska razlika – izjavio je Vučić.

Istakao je da ga posebno zabrinjava način na koji se, kako smatra, donose odluke u državi.

– Ono što mene brine i što hoću građanima da kažem jeste da ovi ljudi polažu nekome račune, a to nisu građani Srbije. Jer ja ne verujem da su oni toliko neodgovorni. Ne verujem da su toliko neodgovorni – rekao je.

Govoreći o Aleksandru Tijaniću i načinu na koji su se nekada donosile odluke o rukovodstvu Radio-televizije Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da je Tijanić bio čovek koji nije odustajao od svojih uverenja.

– Bio je svojeglav, imao je svoj stav i to je bilo za poštovanje, kako god okrenete. Kada smo došli na vlast, razgovarali smo i rekli: „Pa čekajte, šta sad, da se svetimo ljudima što su imali drugačiji stav?“ On nije preterano menjao svoj stav, niti se izjašnjavao u našu korist, osim što je napisao nekoliko pristojnih tekstova o mojoj energiji i drugim stvarima – rekao je Vučić.

Naglasio je da Tijanić nije bio smenjen nakon promene vlasti, već je ostao na čelu RTS-a do kraja života.

– On je ostao do kraja života, a ostao bi i do kraja svog mandata. Posle toga smo se trudili da izaberemo nekoga ko je prihvatljiv javnosti sa obe strane. To je bio Dragan Bujošević, kojeg su nazivali „žuti Bujke“, koji je podržavao i Petooktobarsku revoluciju. On je bio deset godina na čelu RTS-a – naveo je Vučić.

Ističe da je sam doneo odluku da prizna izborne rezultate.

- Tako se to radi u normalnim zemljama. Lagali su za "zvučni top", a onda je RTS pozivala lice sa poternice da im se uključi u njen program. Mi smo postali "banana" država za tri dana. Kad se dogodilo da u nekoj zemlji, kriminalac Radić (u smislu begunca) za kome je raspisana crvena poternica gostuje u Dnevniku da nam drži političke i svake druge pridike. Lagali su za "Sarajevo safari", za "Jovanjicu"... - kazao je Vučić.

Vučić se potom osvrnuo na položaj medija, optužujući novu vlast da želi da ugasi televiziju Informer.

– Oni hoće da ugase Informer. Da ugasiš jednu jedinu televiziju koja je danas u stanju da govori. Možete da pustite ponekad neku informaciju kroz vesti, ali jedinu njuz televiziju koja 24 sata iznosi drugačiju argumentaciju od vas – rekao je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, predstavnici nove vlasti već imaju podršku drugih medija.

– Vama više ni N1 i Nova nisu potrebni. Možete da ih zadržite. Imate RTS koji vam je gori od N1 i Nove – izjavio je.

Vučić je izneo oštre kritike na račun Radio-televizije Srbije, ocenjujući da je javni servis izgubio profesionalnu nezavisnost.

– Oni su sramota Srbije. RTS je sramota Srbije. Ali u pravom smislu reči sramota Srbije – rekao je.

On je ocenio da se ponašanje pojedinih zaposlenih na javnom servisu može objasniti, kako je naveo, svojevrsnim stokholmskim sindromom nakon ranijih blokada RTS-a.

– Ima taj stokholmski sindrom, valjda, kod ljudi. Otkad su ih blokirali, oni postaju sve žešći blokaderi, ne bi li se onima koji su pokušavali da ih šikaniraju, maltretiraju i unižavaju što više približili i što više pokazali i dokazali – izjavio je Vučić.

Na kraju je optužio pojedine zaposlene na RTS-u za dodvoravanje novoj vlasti.

– Kada pričaju o profesionalizmu, oni znaju da lažu. Oni između sebe idu po televiziji i kažu: „Samo nam nađite kome najviše treba da se ušlihtamo.“ To je taj izraz – poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić osvrnuo se na smene Zorana Stanojevića i Gorislava Papića sa uredničkih pozicija na Radio-televiziji Srbije, ističući da su obojica godinama obavljala svoje funkcije uprkos tome što su, prema njegovim rečima, bili njegovi politički protivnici.

– Zoran Stanojević i Gorislav Papić, istaknuti blokaderi. Ali nisu bili dovoljni. Dobro, lepo da su saznali da su tokom Dnevnika smenjeni. Šta da im radim? A od diktatora Vučića za 14 godina nisu bili smenjeni, nego su bili urednici, iako sam uvek znao da su na drugoj političkoj strani. Tako vam izgleda današnja Srbija – rekao je Vučić.

Vučić je potom uputio apel predstavnicima nove vlasti da odustanu od najavljenih mera protiv televizije Informer.

– Ono što je za mene važno jeste da kažem nešto oko televizije Informer. Pozivam ljude iz vlasti, pozivam ljude iz novog režima da ne rade to. Za 14 godina mi to nismo uradili. Postoji hiljadu načina. Posebno što to rade zbog gluposti – izjavio je.

Objasnio je da je, prema njegovim rečima, povod za postupanje protiv televizije snimak njegove posete porodici koja je dobila stambeni kredit za mlade.

– Ja sam ušao u neku kuću gde je porodica dobila stambeni kredit za mlade. Oni su me sa dvoje dece sačekali i ja sam zagrlio to dvoje dece pred roditeljima. A oni su zaboravili da zamagle lice detetu. Pa to se dešavalo na N1 i na O2 hiljade puta, pa ih niste zatvorili i zabranili – rekao je Vučić.

Vučić je ocenio da bi eventualne sankcije morale da budu srazmerne prekršaju, umesto da se odmah poseže za najstrožim merama.

– Ako hoćete, kaznite. Kaznite sa jednim danom zatamnjenja ekrana, pa onda više dana. Nemojte odjedanput da zatvarate televiziju – poručio je.

Podsetio je i na predizborna obećanja nove vlasti o demokratiji i slobodi izražavanja.

– Nemojte, ljudi. Govorili ste narodu da želite demokratiju, da želite da svako ima pravo da kaže ono što misli, da želite slobodu izražavanja. Nemojte da vam prvi potezi budu bez institucija ili zloupotrebom institucija – naglasio je Vučić.

Vučić je zatim izneo tvrdnju da će nova vlast pokušati da ostvari potpunu kontrolu nad odlučivanjem u Regulatornom telu za elektronske medije.

– Oni će u REM-u da prevedu, bilo je četiri prema četiri, biće osam prema nula za njih. Sve će da ih poplaše. Sve će da ih poplaše – rekao je.

Prema njegovim rečima, za odupiranje takvim pritiscima potrebna je velika lična hrabrost.

– Vi morate da imate mnogo hrabrosti i da budete čovek od kalibra da biste te pritiske uspeli da odbijete – istakao je.

Vučić je upozorio i na posledice koje bi eventualno gašenje televizije Informer moglo da ima po zaposlene i gledaoce.

– Svi će oni da glasaju za to. Sa čim? Sa kojim saznanjem? Da ste 330 porodica ostavili bez hleba? Da ste stotine hiljada ljudi ostavili bez njihovog omiljenog programa? Što? Voleće vas više? – upitao je Vučić.

Na kraju je ponovo kritikovao javni servis, dovodeći u pitanje njegovu objektivnost.

– Gledaće lažljivi RTS, pa će da mu poveruju – poručio je Vučić.