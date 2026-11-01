Savet Centralne banke Crne Gore oduzeo odobrenje za pružanje platnih usluga „Alta Pej Grup“ Podgorica

SAVET Centralne banke Crne Gore (CBCG) na današnjoj sednici doneo je odluku o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „Alta Pay Group“ DOO Podgorica, nakon što je u sprovedenom postupku utvrđeno da više nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za obavljanje ove delatnosti, saopštili su iz CBCG.

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Prema njihovim rečima, odluka je doneta u skladu sa Zakonom o platnom prometu, na osnovu sveobuhvatne procene ispunjenosti regulatornih zahteva, uključujući kriterijume koji se odnose na podobnost kvalifikovanog imaoca učešća i obezbeđivanje stabilnog, sigurnog i zakonitog poslovanja platne institucije, prenose Vijesti.

CBCG naglašava da ova odluka ne predstavlja rizik za finansijsku stabilnost Crne Gore, niti utiče na redovno funkcionisanje platnog sistema.

Navode da „Alta Pay Group“ DOO Podgorica nije banka, ne prima depozite građana i privrede i nema uticaj na stabilnost finansijskog sistema Crne Gore.

- Centralna banka je blagovremeno preduzela sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se u svetlu aktuelnih dešavanja obezbedilo uredno izvršavanje obaveza „Alta Pay Group“ DOO Podgorica i zaštitili interesi korisnika - naveli su u saopštenju.

Savet CBCG potvrđuje da je finansijski sistem Crne Gore stabilan, da platni promet funkcioniše redovno i sigurno.

- Građani i privreda mogu nastaviti da nesmetano koriste platne usluge banaka i drugih ovlašćenih pružalaca platnih usluga u Crnoj Gori. Centralna banka će nastaviti da odgovorno, blagovremeno i transparentno obaveštava javnost o svim pitanjima od značaja za sigurnost platnog prometa i stabilnost finansijskog sistema - zaključili su u saopštenju.

(N1)