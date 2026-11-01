LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit Tvit" na televiziji Pink.

Foto: printskrin TV Pink

S Vučićem je u studio ušao vlasnik TV Pink Željko Mitrović.

- Prijateljstva su važna baš u ovakvim situacijama - kazao je Mitrović.

Vučić je rekao da to nije očekivao.

Mitrović kaže da izgleda kao da državom vladaju Tviter profili. Dodao je da će tri dana biti u privatnoj rezidenciji predsednika SAD Donalda Trampa.

Foto: printskrin TV Pink

O gašenju Pinka rekao je: Ne znam na koji su mislili od nas 80. To nije tako lako.

Vučić je na to rekao: A da li su rekli da će nešto da izgrade?

Kaže da nije odložio mobilni telefon jer ne zna koga će nova vlast da uhapsi "pod okriljem noći".

- Svog policajca mogu da pošalju da hapsi koga hoće, svako ko je prošao pored tužilaštva može da radi šta hoće. Imate i građanska hapšenja. Bande haraju po Beogradu, Aranđelovcu, Novom Sadu... Reketiraju, maltretiraju ljude. Teraju ih da im prepišu firme i sve to rade u dogovoru sa novim vlastima. Za njih je najgore što ja još govorim. Nismo nikada radili ovo što oni rade - kazao je Vučić.

Pita se što se žurilo sa ukidanjem licence ALTA banke.

- Pretpostavljam da su ljudi u NBS želeli sebe da zaštite i ne sumnjam da su postupali u skladu sa propisima, ali mi je to jako čudno - kazao je on.

Govoreći o Aleksandru Tijaniću i načinu na koji su se nekada donosile odluke o rukovodstvu Radio-televizije Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da je Tijanić bio čovek koji nije odustajao od svojih uverenja.

– Bio je svojeglav, imao je svoj stav i to je bilo za poštovanje, kako god okrenete. Kada smo došli na vlast, razgovarali smo i rekli: „Pa čekajte, šta sad, da se svetimo ljudima što su imali drugačiji stav?“ On nije preterano menjao svoj stav, niti se izjašnjavao u našu korist, osim što je napisao nekoliko pristojnih tekstova o mojoj energiji i drugim stvarima – rekao je Vučić.

Naglasio je da Tijanić nije bio smenjen nakon promene vlasti, već je ostao na čelu RTS-a do kraja života.

– On je ostao do kraja života, a ostao bi i do kraja svog mandata. Posle toga smo se trudili da izaberemo nekoga ko je prihvatljiv javnosti sa obe strane. To je bio Dragan Bujošević, kojeg su nazivali „žuti Bujke“, koji je podržavao i Petooktobarsku revoluciju. On je bio deset godina na čelu RTS-a – naveo je Vučić.

Foto: printskrin TV Pink

Vučić je potom kritikovao kadrovske promene koje je, prema njegovim rečima, sprovela nova vlast.

– Oni su sve smenili u jednom danu. Ljudi su iz Dnevnika saznali da su smenjeni. Sve koje su postavili bili su politički podobni. Morali su da imaju dokazano da su glasali za broj tri. E, to vam je suština i to je suštinska razlika – izjavio je Vučić.

Istakao je da ga posebno zabrinjava način na koji se, kako smatra, donose odluke u državi.

– Ono što mene brine i što hoću građanima da kažem jeste da ovi ljudi polažu nekome račune, a to nisu građani Srbije. Jer ja ne verujem da su oni toliko neodgovorni. Ne verujem da su toliko neodgovorni – rekao je.

Ukazuje na to da su kriminalci ušli u jednu kompaniju u Aranđelovcu i tražili da im vlasnik prepiše pola kompanije.

- Čudno mi je na to da niko ne reaguje na reketiranje najuspešnijih ljudi u Aranđelovcu - rekao je on.

Ističe da će do 20.000 ljudi ostati bez posla ako nam se ugasi Železara i pita se ko razgovara sa kompanijama o njihovom ostanku u Srbiji.

Kaže da su svi članovi njegove uže porodice u Srbiji.

- Imamo zbog koga, ali nemamo zbog čega da bežimo - kazao je Vučić.

Ističe da je sam doneo odluku da prizna izborne rezultate.

- Tako se to radi u normalnim zemljama. Lagali su za "zvučni top", a onda je RTS pozivala lice sa poternice da im se uključi u njen program. Mi smo postali "banana" država za tri dana. Kad se dogodilo da u nekoj zemlji, kriminalac Radić (u smislu begunca) za kome je raspisana crvena poternica gostuje u Dnevniku da nam drži političke i svake druge pridike. Lagali su za "Sarajevo safari", za "Jovanjicu"... - kazao je Vučić.