uživoSednica Glavnog odbora Srpske Napredne Stranke (VIDEO)
SRPSKA napredna stranka održava sednicu Glavnog odbora u Maloj sali Beogradske arene.
Počela sednica
Prvi se obratio Miloš Vučević, predsednik stranke koji je istakao da je prisutno 657 članova glavnog odbora, i da su danas 4 tačke na dnevnom redu.
Sednici prisustvuje veliki broj članova Srpske napredne Stranke kao i njeno rukovodstvo.
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