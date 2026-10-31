Politika

uživoSednica Glavnog odbora Srpske Napredne Stranke (VIDEO)

В.Н.

31. 10. 2026. u 11:04

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SRPSKA napredna stranka održava sednicu Glavnog odbora u Maloj sali Beogradske arene.

Седница Главног одбора Српске Напредне Странке (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Počela sednica

Prvi se obratio Miloš Vučević, predsednik stranke koji je istakao da je prisutno 657 članova glavnog odbora, i da su danas 4 tačke na dnevnom redu.

Sednici prisustvuje veliki broj članova Srpske napredne Stranke kao i njeno rukovodstvo.

Foto: FOTO: Novosti

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