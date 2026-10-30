Politika

SRBIJA PROTIV TERORA: Opštinski odbori SNS širom Srbije prate gostovanje lidera opozicije

V.N.

30. 10. 2026. u 21:26

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OPŠTINSKI odbori Srpske napredne stranke širom Srbije organizovano prate večerašnje gostovanje Aleksandra Vučića.

СРБИЈА ПРОТИВ ТЕРОРА: Општински одбори СНС широм Србије прате гостовање лидера опозиције

Foto: SNS

Članovi i simpatizeri stranke okupili se u stranačkim prostorijama od Subotice do Vranja kako bi zajednički ispratili obraćanje lidera opozicije Aleksandra Vučića.

BEOGRAD (RAKOVICA)

Foto: SNS

MIONICA

Foto: SNS

ZAJEČAR

Foto: SNS

BAČKA TOPOLA

Foto: SNS

GADžIN HAN

Foto: SNS

Foto: SNS

MEROŠINA

Foto: SNS

NIŠ

Foto: SNS

Foto: SNS

NIŠKA BANjA

FOTO: SNS

FOTO: SNS

ALEKSINAC

Foto: SNS

VLADIČIN HAN

Foto: SNS

NOVI SAD

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

LAJKOVAC

Foto: SNS

VALjEVO

Foto: SNS

RUMA

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

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