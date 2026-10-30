SRBIJA PROTIV TERORA: Opštinski odbori SNS širom Srbije prate gostovanje lidera opozicije
OPŠTINSKI odbori Srpske napredne stranke širom Srbije organizovano prate večerašnje gostovanje Aleksandra Vučića.
Članovi i simpatizeri stranke okupili se u stranačkim prostorijama od Subotice do Vranja kako bi zajednički ispratili obraćanje lidera opozicije Aleksandra Vučića.
BEOGRAD (RAKOVICA)
MIONICA
ZAJEČAR
BAČKA TOPOLA
GADžIN HAN
MEROŠINA
NIŠ
NIŠKA BANjA
ALEKSINAC
NOVI SAD
LAJKOVAC
VALjEVO
RUMA
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