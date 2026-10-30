Politika

VUČEVIĆ O HAPŠENJU DIREKTORA JOVINE GIMNAZIJE: Ovako se nije postupalo ni u doba okupacije

Ivana Manić

30. 10. 2026. u 15:40

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Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je šokiran, kako je naveo, postupanjem, najgorim odnosom i ponašanjem prema direktoru Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu Radivoju Stojkoviću.

ВУЧЕВИЋ О ХАПШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈОВИНЕ ГИМНАЗИЈЕ: Овако се није поступало ни у доба окупације

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

- Direktora gimnazije, koji taj posao obavlja gotovo 25 godina, da sprovodite kao najgoreg kriminalca, sa lisicama, da ga snimate. Niste procesuirali one koji su vršili nasilje, niste hapsili one koji upadaju u gradske administracije, opštine. Tada ste ćutali, ali ste direktora srpske gimnazije u Novom Sadu izveli sa lisicama - naveo je Vučević na Instagramu povodom toga što je Stojković na saslušanje doveden sa lisicama na rukama.

Vučević je istakao da to što se čini Stojkoviću nije viđeno bukvalno od doba okupacije.

Dodao je da je ta gimnazija rušena kao simbol Srpske Atine, kao što su napadani Matica srpska i Srpsko narodno pozorište, da bi se srušilo srpstvo u Vojvodini.

- Neće vam proći, ne plašimo vas se, spremni smo svi da izađemo pred lice pravde, ali će Vojvodina ostati u Srbiji i Novi Sad će biti Srpska Atina - naveo je Vučević.

Direktor gimnazije "Jovan Jovanić Zmaj", Radivoje Stojković uhapšen je 28. oktobra, a osumnjičen je za neizvršenje sudske odluke.

On je danas saslušan, a Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci predložilo je sudu da mu odredi pritvor do 30 dana.

Na snimcima objavljenim u medijima i na društvenim mrežama vidi se da je on na saslušanje doveden sa lisicama na rukama.    

(Tanjug)

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