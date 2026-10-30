VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Mogu da rade šta god im padne na pamet, ja ću da se borim svom snagom i svim srcem za Srbiju i naš narod!
LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić oglasio se objavom putem zvaničnog Instagram naloga
U video-poruci, Vučić je poručio sledeće:
"Najavljuju da će da hapse, da će šta hoće, baš me briga. Mogu da rade šta god im padne na pamet, ja ću da se borim svom snagom, svim srcem, svojom energijom koju imam, svim svojim znanjem.
Boriću se protiv njih, i znam da ću na svojoj strani imati desetine, stotine hiljada ljudi željnih uspešne Srbije, povratka na najbolji put i pogleda u budućnost koji će da bude još bolji.
I siguran sam da već za 6 meseci ćemo videti potpuno drugačiju situaciju u Srbiji, a za godinu dana polako krećemo u ono što je važno da se istakne, a to je povratak, ne na vlast, već na odgovornost, ozbiljnost i posvećenost u radu za boljitak naše Srbije", rekao je on.
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