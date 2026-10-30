Politika

EPARHIJA RAŠKO-PRIZRENSKA: Prisustvo KFOR-a suštinsko za očuvanje mira i stabilnosti na KIM

Dragana ZEČEVIĆ

30. 10. 2026. u 08:27

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PRISUSTVO KFOR-a i dosledno, nepristrasno sprovođenje njegovog mandata imaju suštinski značaj za očuvanje mira i stabilnosti i bezbednost svih zajednica.

ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА: Присуство КФОР-а суштинско за очување мира и стабилности на КИМ

foto eparhija raško prizrenska

Za srpski narod, naročito u osetljivim i izolovanim sredinama, poverenje u međunarodne mirovne snage predstavlja važan oslonac u svakodnevnom životu i nastojanju da ostane na svojim ognjištima.

Ovo je između ostalog rekao episkop raško-prizrenski Teodosije komandantu savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalu Aleksusu G. Grinkeviču i komandantu KFOR-a, general-majoru Robertu Vergoriju tokom njihove posete manastiru Gračanica. Episkop Teodosije je naveo da eparhija raško-prizrenska posebno ceni dugogodišnju posvećenost pripadnika KFOR-a neposrednoj zaštiti manastira Visoki Dečani, koji i dalje ostaje pod njihovim obezbeđenjem. Očuvanje ove zaštite, kao i redovna komunikacija sa eparhijom i manastirskim bratstvom, prema rečima episkopa Teodosije, od izuzetnog su značaja za sigurnost svetinje i poverenje vernog naroda.

- Eparhija ostaje opredeljena za otvoren dijalog i saradnju sa KFOR-om, uz uverenje da se trajni mir gradi zaštitom svakog čoveka, poštovanjem prava svih zajednica i stvaranjem uslova za nesmetan život Crkve i njenih svetinja. Očuvanje pravoslavnog duhovnog i kulturnog nasleđa ne podrazumeva samo zaštitu spomenika, već i brigu o živim monaškim i parohijskim zajednicama koje to nasleđe vekovima čuvaju - navodi se u saopštenju eparhije raško-prizrenske povodom sastanka episkopa Teodosija i igumana Visokih Dečana, oca Save sa predstavnicima Nato-a i KFOR-a.

Susret je, kako se dodaje u saopštenju, protekao u srdačnoj i otvorenoj atmosferi, u duhu dosadašnje saradnje Eparhije raško-prizrenske i KFOR-a i zajedničkog nastojanja da se očuvaju mir, bezbednost i dostojanstvo svih ljudi na Kosovu i Metohiji.

 

NAČAJ POŠTOVANjA VLADAVINE PRAVA

Posle posete crkve, gde je mitropolit Teodosije upoznao goste sa više od sedam vekova dugom istorijom Gračanice, zadužbine Svetog kralja Milutina, i izuzetnom duhovnom, umetničkom i kulturnom vrednošću njenog freskopisa, mitropolit je kako se navodi u eparhijskom saopštenju, posebno ukazao na zabrinutost srpskog stanovništva za sopstvenu bezbednost i budućnost, kao i na značaj poštovanja vladavine prava, slobode kretanja, verskih sloboda i zaštite crkvene imovine.

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