HAPŠENJA BEZ IKAKVIH DOKAZA O KRIVICI: Srpska lista o najnovijem privođenju Srba na Kosovu i Metohiji
Tzv. kosovska policija uhapsila je danas tokom prepodneva trojicu Srba iz sela Crkolez u metohijskoj opštini Istok. Prvo je na radnom mestu, u vrtiću u Osojanu, uhapšen Žikica Belošević, dok su tokom pretresa srpskih domova u Crkolezu privedeni i Grujica Belošević i Obrad Tijanić.
Kako su "Novostima" ispričali meštani Crkoleza, malog mirnog mesta u metohijskoj opštini Istok, petnaestak policijskih vozila i džipova sa naoružanim pripadnicima tzv policije pretresalo je nekoliko srpskih domova bez ikakvog objašnjenja.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju istakla je da Kurti svesno sprovodi svoj teror nad Srbima u Metohiji, gde je naš narod teško postradao i preživeo etničko čišćenje, jer ne želi mir i spuštanje tenzija već zastrašivanje i novo proterivanje Srba koje se sprovodi pred očima međunarodne zajednice. Srpska lista istakla je da režim u Prištini nastavlja sa hapšenjima Srba na Kosovu i Metohiji pod optužbama za navodni ratni zločin, bez ikakvih dokaza o krivici uhapšenih.
- Rano jutros, u prisustvu dece i zaposlenih u vrtiću u Osojanu, uhapšen je Žikica Belošević, na zaprepašćenje svih, a nakon toga i Grujica Belošević i Obrad Tijanić iz Crkoleza. Belošević je častan čovek, radnik vrtića, otac troje dece koji je ceo život proveo na Kosovu i Metohiji, i čiji je otac ubijen 2000. godine, a njegovo i ostala hapšenja u selu Crkolez uznemirili su ceo srpski narod - navela je Srpska lista.
Inače, do 1999. godine u Crkolezu je bilo pedesetak srpskih domova dok ih je sada svega dvadesetak.
NASTAVAK ETNIČKOG PROGONA
-Nastavak hapšenja za ratni zločin Srba na ovim prostorima , bez uverljivih dokaza o njihovoj krivici i individualnim akcijama predstavlja nastavak progona Srba sa Kosova i Metohije. Pozivamo međunarodne predstavnike da reaguju i uključe se u ove postupke. Njihova je obaveza da monitorišu rad kosovske policije i tužilaštva i spreče zloupotrebe institucija sa ciljem etničkog progona Srba - saopštila je Srpska lista.
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