Politika

KURTI NE SKIDA ČIZMU SA SRPSKE METOHIJE: Naoružana policija brutalno upala u sela, trojica Srba privedena

P. Đurđević

29. 10. 2026. u 13:12

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U SRPSKIM selima Crkolez i Osojane, u opštini Istok, privedena su trojica Srba – Žikica Belošević, Grujica Belošević i Obrad Tijanić, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, uz navode da su pretresi u Crkolezu nastavljeni i da se policija nalazi u blizini još nekoliko srpskih kuća.

КУРТИ НЕ СКИДА ЧИЗМУ СА СРПСКЕ МЕТОХИЈЕ: Наоружана полиција брутално упала у села, тројица Срба приведена

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu

- Pripadnici Kurtijeve policije sproveli su jutros nasilnu akciju hapšenja u srpskim selima Crkolez i Osojane, u opštini Istok u Metohiji. Takozvana kosovska policija džipovima i naoružanjem blokirala je ova metohijska sela i privela Žikicu Beloševića, koji živi u Crkolezu, dok pretresi u ovom srpskom mestu i dalje traju, a policija se nalazi u blizini još nekoliko srpskih kuća. Prema poslednjim informacijama sa terena, privedeni su i Grujica Belošević i Obrad Tijanić, svi iz Crkoleza - navodi se u saopštenju, prenosi "Kosovo onlajn".

Dodaje se da je privedeni Belošević otac troje maloletne dece.

- Od sukoba 1999. godine nije napuštao prostor Kosova i Metohije niti svoj kućni prag, jer nije imao zbog čega da se krije. Priveden je na svom radnom mestu, u vrtiću u Osojanu, što je izazvalo uznemirenje dece i njegovih kolega koje su se tu zatekle. Njemu je obezbeđena advokatska pomoć, koja će biti obezbeđena i za ostale privedene, a naši predstavnici na terenu u kontaktu su sa njihovim porodicama. Kurti svesno sprovodi svoj teror nad Srbima u Metohiji, gde je naš narod teško postradao i preživeo etničko čišćenje, jer ne želi mir i spuštanje tenzija, već zastrašivanje i novo proterivanje Srba koje se sprovodi pred očima međunarodne zajednice - navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju dodaju da će o ovom slučaju obavestiti međunarodne predstavnike.

- Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestiće relevantne međunarodne predstavnike o ovom Kurtijevom teroru i institucionalnom nasilju, sa zahtevom da se u okviru svojih mandata hitno uključe u zaštitu Srba i obezbede poštovanje njihovih ljudskih prava i zaštitu - zaključuje se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC/ nr

Tzv. kosovska policija i specijalno tužilaštvo privremenih prištinskih institucija saopštili su da su dve osobe uhapšene danas osumnjičene za navodni ratni zločin koji se dogodio 26. marta 1999. godine u opštini Istok.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, uhapšeni su Ž.B. i G.B, koji su locirani i uhapšeni u selima Osojane i Crkolez, u opštini Istok.

Dodaje se da direkcija za istragu ratnih zločina, po ovlašćenju tzv. specijalnog tužilaštva, duži vremenski period sprovodi istražne radnje u cilju dokumentovanja slučaja poznatog kao "Masakr u Padalištu".

- U koordinaciji sa tužiocem nadležnim za ovaj slučaj, istražitelji Sektora za ratne zločine preduzeli su i operativne radnje, angažovanjem policijskih jedinica na terenu, što je rezultiralo današnjim hapšenjima - ističe se u saopštenju.

(RT Balkan)

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