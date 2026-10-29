KURTIJEVA POLICIJA NASTAVLJA DA MALTRETIRA: Priveden još jedan Srbin - pretresi u selu Crkolez u opštini Istok

U POVRATNIČKOM selu Osojanu u opštini Istok jutros je uhapšen Ž.B.(1968) iz Crkoleza, a prema saznanjima "Novosti" u ovom selu u toku su akcije pretresa od strane tzv. kosovske policije.

Foto: Tanjug/Kosovo Police via AP

Priveden još jedan Srbin na Kosovu i Metohiji –pretresi u selu Crkolez u opštini Istok

Prema navodima meštana, trenutno je u selu petnaestak policijskih automobila i džipova i vrše pretrese na više lokacija, ali meštani ne znaju da li ima još privedenih Srba.

I dok se povodom upada tzv. kosovske policije u ovo malo selu u opštini Istok tzv. kosovska policija ne oglašava, prema našim saznanjima Ž.B. uhapšen je jutros na radnom mestu u vrtiću u selu Osojanu.

Inače, u Crkolezu je do 1999 godine živelo pedesetak srpskih porodica, dok ih je sada svega dvadesetak, a preostali meštani su proteklih godina bili na meti čestih pljački od strane Albanaca koji su uglavnom krali njihovu stoku.