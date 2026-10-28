Politika

UPAD U DOM ZDRAVLJA U NIŠU: Tražili hitnu smenu direktora Milorada Jerkana

Новости онлине

28. 10. 2026. u 19:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRISTALICE Studentske liste ušli su danas u prostorije Doma zdravlja u Nišu i zahtevali hitnu smenu direktora Milorada Jerkana.

УПАД У ДОМ ЗДРАВЉА У НИШУ: Тражили хитну смену директора Милорада Јеркана

Foto: Z. Jovanović

Ovaj ulazak još jedan je u nizu upada u državne i zdravstvene institucije širom zemlje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe