TRAMP PRAVI VLADU IZRAELA? Razmatram mogućnost da se uključim u formiranje vlade

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će "razmotriti" mogućnost da se uključi u napore za formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Izraelu, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na čijem bi čelu bio još uvek aktuelni premijer Benjamin Netanjahu.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je za Aksios, odgovarajući na pitanje da li je moguć takav scenario, rekao da o toj ideji ranije nije razmišljao.

-Razmotriću to, kazao je Tramp.

Tramp je kazao da je u početku dobijao "zastrašujuće izveštaje" o Netanjahuovim izgledima na jučerašnjim izborima, ali da je premijer sada "u prilično dobroj poziciji".

-Čuo sam da je moja podrška napravila veliku razliku za Bibija, naveo je Tramp.

Na osnovu većine prebrojanih glasova, procenjuje se da će Netanjahuova stranka Likud i stranke koje je podržavaju osvojiti oko 53 poslanička mesta, dok će preostalih 67 pripasti opozicionim strankama.

Među poslaničkim mestima koja pripadaju opoziciji su i 19 mesta koja pripadaju arapskim strankama, ključnim članovia antinetanjahuovskog bloka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta