Politika

TRAMP PRAVI VLADU IZRAELA? Razmatram mogućnost da se uključim u formiranje vlade

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 10. 2026. u 19:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će "razmotriti" mogućnost da se uključi u napore za formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Izraelu, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na čijem bi čelu bio još uvek aktuelni premijer Benjamin Netanjahu.

ТРАМП ПРАВИ ВЛАДУ ИЗРАЕЛА? Разматрам могућност да се укључим у формирање владе

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je za Aksios, odgovarajući na pitanje da li je moguć takav scenario, rekao da o toj ideji ranije nije razmišljao.

-Razmotriću to, kazao je Tramp.

Tramp je kazao da je u početku dobijao "zastrašujuće izveštaje" o Netanjahuovim izgledima na jučerašnjim izborima, ali da je premijer sada "u prilično dobroj poziciji".

-Čuo sam da je moja podrška napravila veliku razliku za Bibija, naveo je Tramp.

Na osnovu većine prebrojanih glasova, procenjuje se da će Netanjahuova stranka Likud i stranke koje je podržavaju osvojiti oko 53 poslanička mesta, dok će preostalih 67 pripasti opozicionim strankama.

Među poslaničkim mestima koja pripadaju opoziciji su i 19 mesta koja pripadaju arapskim strankama, ključnim članovia antinetanjahuovskog bloka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o Deksitu i ultimatum Briselu! Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom
Svet

0 0

AfD ima plan za uništenje Evropske unije? Referendum o "Deksitu" i ultimatum Briselu! "Alis je u zemlji čuda, problem veza s Putinom"

NEMAČKA desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pripremila je plan za radikalno preuređenje Evropske unije koji bi, u slučaju neuspeha, vodio raspisivanju referenduma o izlasku Nemačke iz bloka, piše britanski Telegraf. Šefica AfD-a Alis Vajdel otvoreno najavljuje da EU želi da pretvori u labavi savez suverenih država ako sruši kancelara Fridriha Merca i preuzme vlast.

28. 10. 2026. u 10:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - Firma nije mogla da izdrži

OSTALA BEZ ZARADE: Emini Jahović propao biznis - "Firma nije mogla da izdrži"