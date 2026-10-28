TRAMP PRAVI VLADU IZRAELA? Razmatram mogućnost da se uključim u formiranje vlade
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će "razmotriti" mogućnost da se uključi u napore za formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Izraelu, nakon vanrednih parlamentarnih izbora, na čijem bi čelu bio još uvek aktuelni premijer Benjamin Netanjahu.
Tramp je za Aksios, odgovarajući na pitanje da li je moguć takav scenario, rekao da o toj ideji ranije nije razmišljao.
-Razmotriću to, kazao je Tramp.
Tramp je kazao da je u početku dobijao "zastrašujuće izveštaje" o Netanjahuovim izgledima na jučerašnjim izborima, ali da je premijer sada "u prilično dobroj poziciji".
-Čuo sam da je moja podrška napravila veliku razliku za Bibija, naveo je Tramp.
Na osnovu većine prebrojanih glasova, procenjuje se da će Netanjahuova stranka Likud i stranke koje je podržavaju osvojiti oko 53 poslanička mesta, dok će preostalih 67 pripasti opozicionim strankama.
Među poslaničkim mestima koja pripadaju opoziciji su i 19 mesta koja pripadaju arapskim strankama, ključnim članovia antinetanjahuovskog bloka.
(Tanjug)
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