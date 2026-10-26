KRAJ ERE NAPREDNJAKA: Studentska lista ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima koji su bili čistilište za stranke

PRELIMINARNI rezultati jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji mogli bi se sublimirati u jednu reč - čistilište. Politička scena kakvu poznajemo da sada od juče praktično više ne postoji - od 18 lista u izbornoj trci u parlament su ušle samo dve većinske "Studentska lista - Studenti pobeđuju" i "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

"Studentska lista" odnela je ubedljivu pobedu, čime je završeno 14 godina dominacije SNS i njenih partnera. Prema podacima IPSOS-CeSID na osnovu 75 odsto obrađenog uzorka, SL je osvojila 52,4 odsto glasova i imaće 139 mandata, dok je "Ujedinjena Srbija" osvojila 39,2 procenta glasova i pripašće joj 104 mandata.

Cenzus nisu prešle stranke i lideri koji su decenijama bili prisutni u političkom životu Srbije - SPS Ivice Dačića, Evropska Srbija (Dragan Đilas, Zdravko Ponoš i Marinika Tepić), "Autentična desnica" koju predvodi Miloš Jovanović, kao ni ostale većinske stranke. Lista "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" osvojila je 2,2 odsto glasova, a sve ostale većinske stranke ostale su na ispod jedan odsto podrške birača. Predstavnike u parlamentu imaće četiri manjinske stranke - Savez vojvođanskih Mađara tri mandata, lista "Albanska koalicija" dva, a "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP-CDP)" i "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" po jedan.

Iako su društvene mreže tokom čitavog izbornog dana bile preplavljene upozorenjima da vlast neće priznati poraz i spekulacijama o mogućim scenarijima za izazivanje novih sukoba, posebno nakon stacioniranja policije ispred sedišta RIK i grupa pristalica vladajućeg bloka u Pionirskom parku, odnosno kampu poznatijem kao "Ćacilend", već oko 21.30 Aleksandar Vučić saopštio je da je SNS izgubio izbore, a da je "Studentska lista" odnela ubedljivu pobedu. Čestitke pobednicima ubrzo su stigle i od drugih opozicionih lista, iako su se njihovi predstavnici međusobno sukobljali tokom kampanje i trpeli kritike "Studentske liste" jer nisu odustali od izlaska na izbore.

Posle gotovo dve godine dubokih društvenih podela i tenzija nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Srbiji je preko potrebno smirivanje prilika i povratak političkom dijalogu. Zato je važno što su u izbornoj noći politički akteri pokazali odgovornost i spremnost da prihvate izbornu volju građana, potvrđujući da se političke razlike, ma koliko duboke bile, moraju rešavati kroz institucije i demokratske procedure, a ne produbljivanjem sukoba.

Cela kampanja, a tako i jučerašnji dan, protekao je u referendumskoj atmosferi opredeljivanja između dva najjača učesnika na izborima. Obeležila ga je velika izlaznost, pogotovo u prepodnevnim satima - odziv birača sa prethodnih izbora od 58,77 odsto bio je značajno premašen već u 18 časova, dva sata pre zatvaranja birališta, do kada je izašlo 64,89 odsto birača.

Tokom celog izbornog dana najviša izlaznost registrovana je u regionu Vojvodine, pa je tako već u 10 časova bila 23,62 odsto, dok je prosek za celu Srbiju bio 19,72 odsto birača - duplo više nego na prethodnom izlasku na birališta. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije bilo je 17,08 procenata, u regionu Južne i Istočne Srbije 17,40 odsto, a u beogradskom regionu 20,46 odsto birača.

Na preseku u 18 časova, u Vojvodini je glasalo 66,90 odsto birača, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 64,53 odsto, u regionu Južne i Istočne Srbije 62,01 odsto i u beogradskom regionu 65,67 odsto birača.

Podaci RIK o izlaznosti poklapali su se sa brojkama koje su tokom dana iznosili i Ipsos-CeSID, Crta, kao i dve najjače liste "Ujedinjena Srbija" i "Studenti pobeđuju", koja je dala i procenu ukupne izlaznosti od 69,1 odsto bez dijaspore.

Pravo glasa na ovim izborima imalo je 6.451.292 birača na ukupno 8.392 biračka mesta, od kojih je 29 u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a 93 u inostranstvu, u 37 država, a za birače sa Kosova i Metohije određeno je 60 biračkih mesta i glasaće se u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

D. M.



