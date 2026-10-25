Politika

"JA SAM HTEO JEDAN BROJ, POVUKLA MI JE RUKU I ZAOKRUŽILA DRUGI" Ratni veteran iz sela Crepaja progovorio, traži se hitna reakcija

V.N.

25. 10. 2026. u 17:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NIKO nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje, ističe se u objavi na društvenoj mreži X.

ЈА САМ ХТЕО ЈЕДАН БРОЈ, ПОВУКЛА МИ ЈЕ РУКУ И ЗАОКРУЖИЛА ДРУГИ Ратни ветеран из села Црепаја проговорио, тражи се хитна реакција

Foto: Printskrin

Nikolina Kaplarević objavila je snimak uz komentar da je ovo skandal koji zahteva hitnu reakciju Evrope.

Kako se navodi u objavi na društvenoj mreži Iks u selu Crepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokružen je broj za koji nije zeleo da glasa.

 - Ako se ovo potvrdi, reč je o ozbiljnom narušavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje! Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slučaj ispita. Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, lican i zastićen od bilo kakvog pritiska! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Izgorelo Hitlerovo Orlovo gnezdo na 1.838 metara: Više se ne može spasiti! Firer ga nije voleo zbog straha od visine (FOTO)
Svet

0 0

Izgorelo Hitlerovo "Orlovo gnezdo" na 1.838 metara: "Više se ne može spasiti!" Firer ga nije voleo zbog straha od visine (FOTO)

PLANINSKO utočište Kelštajnhaus u Bavarskoj, poznato i kao "Orlovo gnezdo" koje je nekada koristio Adolf Hitler, uništeno je u požaru tokom noći između petka i subote saopštila je policija. List Bild citirao je policijskog portparola koji je izjavio da je zgrada očuvana nakon Drugog svetskog rata kao istorijski spomenik vezan uz nacističko razdoblje toliko teško oštećena da "verovatno više ne može da se spasi".

25. 10. 2026. u 13:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 3

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: RIK objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 17:05

VJT U BEOGRADU: Nije bilo kupovine glasova po prijavi S.Š. iz Romske partije,koji je na poternici
Politika

0 0

VJT U BEOGRADU: Nije bilo kupovine glasova po prijavi S.Š. iz Romske partije,koji je na poternici

POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu dostavljen je izveštaj Službe za borbu protiv korupcije MUP RS uz prijavu S.Š, predsednika Romske partije, u kojoj je naveo da je u obavezi da prosledi prijave koje ima u vezi sa "pripremama za kupovinu desetine hiljada glasova povodom izbora za republičke poslanike", te moli da se proveri D.J. iz Borče.

25. 10. 2026. u 17:05

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira
Politika

0 0

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u glavnom gradu tokom održavanja parlamentarnih izbora i koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji svoje nadležnosti i policijskih službenika kako bi izborni dan protekao mirno u demokratskoj atmosferi i kako bi se sve izborne procedure odvijale u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

25. 10. 2026. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac