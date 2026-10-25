"JA SAM HTEO JEDAN BROJ, POVUKLA MI JE RUKU I ZAOKRUŽILA DRUGI" Ratni veteran iz sela Crepaja progovorio, traži se hitna reakcija

NIKO nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje, ističe se u objavi na društvenoj mreži X.

Foto: Printskrin

Nikolina Kaplarević objavila je snimak uz komentar da je ovo skandal koji zahteva hitnu reakciju Evrope.

SKANDAL KOJI ZAHTEVA HITNU REAKCIJU EVROPE! U selu Crepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokruzen broj 3 umesto broja 1 za koji je zeleo da glasa. Ako se ovo potvrdi, rec je o ozbiljnom narusavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto gradjanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje! Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slucaj ispita. Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, lican i zasticen od bilo kakvog pritiska! @MartaKosEU @vonderleyen @EmmanuelMacron @GiorgiaMeloni @kmitsotakis @RobertFicoSVK — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) October 25, 2026

Kako se navodi u objavi na društvenoj mreži Iks u selu Crepaja, prema navodima koji su se pojavili, ratnom veteranu je tokom glasanja pomerena hemijska olovka, a zaokružen je broj za koji nije zeleo da glasa.

- Ako se ovo potvrdi, reč je o ozbiljnom narušavanju slobode i tajnosti glasanja. Niko nema pravo da bira umesto građanina, a posebno ne da ga prisiljava da glasa protiv svoje volje! Pozivamo Evropsku komisiju, Ursulu fon der Lajen, Martu Kos i sve nadlezne evropske institucije da hitno reaguju i zahtevaju da se ovaj slučaj ispita. Sloboda izbora je temelj demokratije. Svaki glas mora biti slobodan, lican i zastićen od bilo kakvog pritiska! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.