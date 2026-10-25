VJT U BEOGRADU: Nije bilo kupovine glasova po prijavi S.Š. iz Romske partije,koji je na poternici

POSEBNOM odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu dostavljen je izveštaj Službe za borbu protiv korupcije MUP RS uz prijavu S.Š, predsednika Romske partije, u kojoj je naveo da je u obavezi da prosledi prijave koje ima u vezi sa "pripremama za kupovinu desetine hiljada glasova povodom izbora za republičke poslanike", te moli da se proveri D.J. iz Borče.

foto: VJT Beograd

Uz izveštaj je dostavljena i službena beleška o obaveštenju primljenom od D.J. u kojoj je izjavila da se kupovinom glasova nikada nije bavila, niti namerava to da radi, saopšteno je iz tog tužilaštva.

-Dodala je da je Romkinja, da glasa za SNS jer voli tu politiku te da smatra da iza prijave stoji predsednik Romske partije S.Š. koji poziva na proteste i rušenje države, navedeno je u saopštenju.

Istakla je da se dugi niz godina bavi ženskim pravima i borbom protiv nasilja, u okviru čega je koordinatorka SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini koji vodi mreža SOS Vojvodina sa još šest organizacija.

U skladu sa zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podnelo je Službi za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, sa nalogom da se u najkraćem roku obavi razgovor sa podnosiocem prijave S.Š. vezi sa navodima iz prijave, kao i da se izjasni o navodima svih prijava koje je on dobio u vezi sa ovim radnjama, odnosno da ih dostavi, ukoliko su u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pored toga, policiji je naloženo da u toku dana 24. i 25. oktobra u skladu sa članom 50 Zakona o policiji, izvrši neposredno opažanje i opserviranje terena na adresi navedenoj u prijavi radi eventualnog otkrivanja krivičnog dela davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem ili bilo kojeg drugog krivičnog dela protiv izbornih prava.

Po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja ovog tužilaštva, Služba za borbu protiv korupcije dostavila je izveštaj 25. oktobra u kojem je obavestila tužilaštvo da su u cilju obavljanja razgovora sa S.Š. utvrdili da je za njim raspisana potraga i poternica iz 2021. godine, da mu je adresa prebivališta pasivizirana 8. aprila ove godine, da nema važeću putnu ispravu RS, a da mu je poslednja, koja je u međuvremenu istekla, izdata 2017. godine, te da je poslednji put evidentiran negov izlazak iz Srbije 7. februara 2018. godine na graničnom prelazu Batrovci.

Nakon toga, S.Š. je putem email-a preko kojeg je podneo prijavu, poslat zahtev da se odmah javi u prostorije policije radi obavljanja razgovora u svojstvu građanina, a ukoliko nije u mogućnosti, onda da dostavi prijave koje je naveo u svom podnesku.

Na mejl nije odgovorio do dostavljanja izveštaja.

Pored toga, policijski službenici su tokom 24. i 25. oktobra izvršili neposredno opažanje i opserviranje terena na datoj adresi u Borči u skladu sa zahtevom tužilaštva, kojom prilikom nije uočeno da pojedinci ili manje grupe lica ulaze u kuću niti da se neko nalazi u dvorištu kuće, ni na ulici ispred, odnosno nisu uočene aktivnosti kod objekta i u bližoj okolini koje bi ukazivale da se priprema kupovina glasova, o čemu je sačinjena službena beleška, navedeno je u saopštenju.

Ističe se da je, imajući u vidu prikupljena obaveštenja i preduzete radnje, postupajući javni tužilac zaključio da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Tanjug

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