POSLANIK DRŽAVNE DUME RUSIJE: Izbori u Srbiji protiču mirno
VANREDNI parlamentarni izbori u Srbiji odvijaju se mirno, suprotno izveštajima o mogućim sukobima, izjavio je za Sputnjik posmatrač iz Državne dume Rusije i specijalni predstavnik Dume za pitanja migracija i državljanstva Konstantin Zatulin.
- Obišao sam već desetak biračkih mesta. Na svim mestima koje sam posetio u centru Beograda nije bilo nikakvih sukoba. Predsednici biračkih odbora i posmatrači sa kojima smo razgovarali – tamo gde je posmatrača bilo, a nije ih bilo svuda – potvrdili su da nije bilo nikakvih sukoba. Sve protiče mirno - rekao je Zatulin, preneo je Sputnjik.
U Srbiji se 25. oktobra održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će građani birati 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije.
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