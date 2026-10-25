Politika

POSLANIK DRŽAVNE DUME RUSIJE: Izbori u Srbiji protiču mirno

В.Н.

25. 10. 2026. u 16:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VANREDNI parlamentarni izbori u Srbiji odvijaju se mirno, suprotno izveštajima o mogućim sukobima, izjavio je za Sputnjik posmatrač iz Državne dume Rusije i specijalni predstavnik Dume za pitanja migracija i državljanstva Konstantin Zatulin.

ПОСЛАНИК ДРЖАВНЕ ДУМЕ РУСИЈЕ: Избори у Србији протичу мирно

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Obišao sam već desetak biračkih mesta. Na svim mestima koje sam posetio u centru Beograda nije bilo nikakvih sukoba. Predsednici biračkih odbora i posmatrači sa kojima smo razgovarali – tamo gde je posmatrača bilo, a nije ih bilo svuda – potvrdili su da nije bilo nikakvih sukoba. Sve protiče mirno - rekao je Zatulin, preneo je Sputnjik.

U Srbiji se 25. oktobra održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će građani birati 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije.

Sve detalje izbornog dana u Srbiji pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Cesid objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)
Politika

0 2

uživoSRBIJA DANAS GLASA! PARLAMENTARNI IZBORI U NAŠOJ ZEMLJI: Cesid objavio nove brojke o izlaznosti; Napadnuta Angelina Vučić (FOTO/VIDEO)

GRAĐANI Srbije danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

25. 10. 2026. u 06:52 >> 16:43

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira
Politika

0 0

VJT: Nadležne institucije će odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u glavnom gradu tokom održavanja parlamentarnih izbora i koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji svoje nadležnosti i policijskih službenika kako bi izborni dan protekao mirno u demokratskoj atmosferi i kako bi se sve izborne procedure odvijale u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

25. 10. 2026. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac