Politika

RIK: Biračka mesta u Srbiji otvorena na vreme

D.D.

25. 10. 2026. u 09:10

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PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RiK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na vanrednim izborima za narodne poslanike, koji se održavaju danas, otvorena na vreme, u 7 časova, a da se na pojedinim biračkim mestima malo kasnilo sa otvaranjem zbog velikog interesovanja birača i pripreme članova biračkih odbora za početak glasanja.

РИК: Бирачка места у Србији отворена на време

FOTO: RIK

- Tako da bih zamolio za malo razumevanja i strpljenja, kako birača, tako i članova biračkih odbora - rekao je Dimitrijević na prvoj redovnoj konferenciji RIK-a.

Podsetio je da će biračka mesta biti otvorena do 20 časova. Dimitrijević je naveo da na izborima pravo glasa ima ukupno 6.451.292 upisanih birača na 8.392 biračka mesta, a da je na glasačkom listiću 18 izbornih lista.

Apelovao je na članove biračkih odbora da tokom čitavog izbornog dana i glasanja održavaju red na biračkom mestu i postupaju u skladu sa zakonom i uputstvima RIK-a.

(Tanjug)

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GRAĐANI Srbije danas će glasati na vanrednim parlamentarnim izborima od 7 do 20 časova, a svoje pravo iskoristiće 6.450.523 ljudi na 8.392 biračka mesta. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje van matice prijavljeno je 102.147 birača.

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