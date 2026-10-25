RIK: Biračka mesta u Srbiji otvorena na vreme
PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RiK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na vanrednim izborima za narodne poslanike, koji se održavaju danas, otvorena na vreme, u 7 časova, a da se na pojedinim biračkim mestima malo kasnilo sa otvaranjem zbog velikog interesovanja birača i pripreme članova biračkih odbora za početak glasanja.
- Tako da bih zamolio za malo razumevanja i strpljenja, kako birača, tako i članova biračkih odbora - rekao je Dimitrijević na prvoj redovnoj konferenciji RIK-a.
Podsetio je da će biračka mesta biti otvorena do 20 časova. Dimitrijević je naveo da na izborima pravo glasa ima ukupno 6.451.292 upisanih birača na 8.392 biračka mesta, a da je na glasačkom listiću 18 izbornih lista.
Apelovao je na članove biračkih odbora da tokom čitavog izbornog dana i glasanja održavaju red na biračkom mestu i postupaju u skladu sa zakonom i uputstvima RIK-a.
(Tanjug)
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