GUŽVE U RAŠKI ISPRED BIRAČKIH MESTA: Veliki broj Srba stigao i pre otvaranja (FOTO/VIDEO)
POLA sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.
Ispred Srednje škole „Kraljica Jelena“ pola sata pre otvaranja birališta pedesetak ljudi već čeka kako bi svoju građansku dužnost ispunili što pre i ta kolona se svakog trenutka povećava.
Prema podacima Republičke izborne komisije 43.149 birača ima pravo glasa u četiri opštine na severu od kojih će građani Severne Mitrovice i Zvečana glasati u Raški, Leposavića u Rudnici, a Zubinog Potoka u Ribariću.
(Kosovo onlajn)
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