Politika

GUŽVE U RAŠKI ISPRED BIRAČKIH MESTA: Veliki broj Srba stigao i pre otvaranja (FOTO/VIDEO)

В.Н.

25. 10. 2026. u 06:59

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POLA sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

ГУЖВЕ У РАШКИ ИСПРЕД БИРАЧКИХ МЕСТА: Велики број Срба стигао и пре отварања (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ispred Srednje škole „Kraljica Jelena“ pola sata pre otvaranja birališta pedesetak ljudi već čeka kako bi svoju građansku dužnost ispunili što pre i ta kolona se svakog trenutka povećava.

Foto: Фото: Новости

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Prema podacima Republičke izborne komisije 43.149 birača ima pravo glasa u četiri opštine na severu od kojih će građani Severne Mitrovice i Zvečana glasati u Raški, Leposavića u Rudnici, a Zubinog Potoka u Ribariću.

(Kosovo onlajn)

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