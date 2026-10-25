GUŽVE U RAŠKI ISPRED BIRAČKIH MESTA: Veliki broj Srba stigao i pre otvaranja (FOTO/VIDEO)

POLA sata pre otvaranja biračkog mesta u Raški, gde je predviđeno da glasaju građani Severne Mitrovice, stvara se red za glasanje.

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Ispred Srednje škole „Kraljica Jelena“ pola sata pre otvaranja birališta pedesetak ljudi već čeka kako bi svoju građansku dužnost ispunili što pre i ta kolona se svakog trenutka povećava.

Prema podacima Republičke izborne komisije 43.149 birača ima pravo glasa u četiri opštine na severu od kojih će građani Severne Mitrovice i Zvečana glasati u Raški, Leposavića u Rudnici, a Zubinog Potoka u Ribariću.

(Kosovo onlajn)

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