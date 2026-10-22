VUČIĆ NAJAVIO BRZU SAOBRAĆAJNICU DO SEVERNE MITROVICE: Srbija plaća svih 45 kilometara

Aleksandar Vučić prvi i nosioc liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” najavio je večeras u emisiji „Vreme odluke“ izgradnju brze saobraćajnice od Kraljeva preko Raške i Novog Pazara do Jarinja, uz mogućnost njenog produžetka do Severne Mitrovice.

Foto: Printksrin

Poručio je da je Srbija spremna da finansira svih 45 kilometara puta od Jarinja do Severne Mitrovice, ukoliko se uz posredovanje Amerikanaca postigne dogovor koji bi omogućio realizaciju projekta.

Aleksandar Vučić predstavio je nove planove za izgradnju saobraćajnica u jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, objašnjavajući trasu budućeg puta koji bi trebalo da poveže Kraljevo, Rašku, Novi Pazar i Jarinje.

Pokazujući mapu Srbije tokom emisije „Vreme odluke“, Vučić je najavio početak radova na važnoj saobraćajnici.

„Od Kraljeva krećemo prema Raškoj, Novom Pazaru i Jarinju“

– Od Kraljeva uskoro krećemo u brzu saobraćajnicu. Zaobilazimo manastir Studenicu, da niko ne brine, da sačuvamo taj deo Srbije u potpunosti – rekao je Vučić.

Zatim je naveo mesta kroz koja je planirana trasa.

– Idemo ovamo, Mataruška Banja, Bogutovačka Banja, Ušće, Baljevac, Raška, Novi Pazar i onda idemo do Jarinja – objasnio je.

Posebno je naglasio da bi se prilikom izgradnje vodilo računa o zaštiti manastira Studenice i njegovog okruženja.

„Hoćemo da naš narod na severu ima brzu saobraćajnicu“

Vučić je zatim izneo predlog da se put nastavi i do Severne Mitrovice, uz određene političke i bezbednosne preduslove.

– Mi smo spremni, ukoliko Amerikanci dogovore sa Albancima da nam ne prave probleme, mi plaćamo brzu saobraćajnicu do Severne Mitrovice, svih tih 45 kilometara – izjavio je Vučić.

Naglasio je da Srbija želi da omogući bolje saobraćajno povezivanje stanovništva na severu Kosova i Metohije.

– Hoćemo da naš narod sa severa ima brzu saobraćajnicu. Srbija plaća, Srbija radi, samo da Amerikanci to dogovore – poručio je.

Za realizaciju deonice do Severne Mitrovice, prema njegovim rečima, neophodno je da prethodno budu rešena pitanja koja bi mogla da ometaju radove.