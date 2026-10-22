PENZIJE RASTU 7,5 ODSTO, PLATE DO 12 ODSTO! Siniša Mali otkrio tačne datume: Od januara minimalac 600 evra!
SINIŠA Mali gostujući u specijalnoj emisiji na TV Pink govorio je o ekonomiji i povećanju plata i penzija.
Mali je u emisiji „Vreme odluke“ najavio povećanje penzija od 7,5 odsto od 1. decembra, kao i rast plata između osam i 12 odsto od istog datuma. Ministar finansija u tehničkom mandatu saopštio je i da će minimalna zarada od 1. januara iznositi 600 evra, ističući da su mir i stabilnost preduslovi ekonomskog napretka.
- Ovo je stub rasta i razvoja srpske ekonomije. Sa 3,6 odsto rasta u celoj Evropi. Srbija raste tri puta više od Evrope. Idemo na preko 4 odsto. Što nam je veći rast BDP, to je više novca za povećanje penzija i plata. Putevi život znače. Kada smo krenuli da ih radimo pre 10 godina. Imate više doprinosa, novca u budžet. To je investicioni ciklus. MMF to kaže, kreditne rejting agencije. To je objektivno naš najveći rast i razvoj. Imamo još puno puno toga da uradimo. Ovoga ničega ne bi bilo da nemammo mir i stabilnost. Povećaćemo sad plate i penzije. Minimalna zarada ide na 600 evra. Imamo ciljeve Srbija 2027.15.700 dinara bio minilacac 2010. godine. 25,9 odsto stopa nezaposlenosti. Četvrtina građana Srbije bez posla. Imali platu 300 evra oni koji su imali sreću da imaju plate. Realan rast plata, penzija. Ovo je kurs od 2018. godine, ne fiksni, stabilni. Ovo je snaga jedne države i ekonomije. Da se prisetimo Dejana Šoškića, ovako je izgledao devizni kurs od 2009. do 2012. kada je dinar izgubio 50 odsto vrednosti - ističe Mali.
Preporučujemo
PROF. DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ: Ovo što radi Vučić - nema nigde u svetu!
22. 10. 2026. u 23:36
MNOGO JE OPASNIJE OD ONOGA ŠTO SAM MISLIO: Aleksandar Vučić poručio naciji - Čuvamo Srbiju, dok za njih KiM nije njen deo
22. 10. 2026. u 22:32 >> 23:41
VUČIĆ: Moramo da uradimo bolnice svuda za dve godine, uložićemo 1,3 milijarde evra
22. 10. 2026. u 23:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)