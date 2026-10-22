Politika

TO VAM JE TA STUDENTSKA LISTA: Piculići vikali "ua" na pomen Republike Srpske (VIDEO)

Novosti online

22. 10. 2026. u 20:40

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BLOKADERI nastavljaju da seju mržnju.

ТО ВАМ ЈЕ ТА СТУДЕНТСКА ЛИСТА: Пицулићи викали уа на помен Републике Српске (ВИДЕО)

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Naime, oni viču "ua" na pomen Republike Srpske.

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