Politika

JASNA PORUKA IZ MAČVE: BOGATIĆ PRUŽIO PODRŠKU VUČIĆU I RAZVOJU SRBIJE!

В.Н.

22. 10. 2026. u 20:39

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GRAĐANI Bogatića okupili su se kako bi pružili podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj politici, šaljući poruku da žele stabilnu, snažnu i prosperitetnu Srbiju.

ЈАСНА ПОРУКА ИЗ МАЧВЕ: БОГАТИЋ ПРУЖИО ПОДРШКУ ВУЧИЋУ И РАЗВОЈУ СРБИЈЕ!

FOTO: Printskrin

Okupljeni su poručili da podržavaju nastavak razvoja zemlje, očuvanje stabilnosti i izgradnju bolje budućnosti za sve građane.

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