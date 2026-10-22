NOVI SKANDAL U REŽIJI BLOKADERA: Maloletnu decu angažovali da lepe propagandne plakate i odrađuju prljavi posao za njih

U SAMOM finišu izborne kampanje ovi politički mešetari pokazali su da ne biraju sredstva i da nemaju ni trunke stida

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Novi skandal u režiji blokaderskog pokreta potresa Vranje i celu Srbiju.

U samom finišu izborne kampanje ovi politički mešetari pokazali su da ne biraju sredstva i da nemaju ni trunke stida, pa su u svoje prljave, ulične akcije direktno gurnuli maloletnu decu.

Umesto da građanima ponude konkretan program i rešenja, blokaderi šalju najmlađe da po gradu lepe propagandne plakate i odrađuju prljavi posao za njih.

Ova bezobzirna zloupotreba dece radi jeftinih političkih poena i izazivanja haosa ogolila je potpunu moralnu propast i neodgovornost blokaderske liste kojoj ništa nije sveto.

(24sedam)