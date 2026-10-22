Politika

"RUZMARIN ZA BRATA" Knežević pružio snažnu podršku Vučiću: Očekujem da pobijediš, ništa mi drugo ne treba

V.N.

22. 10. 2026. u 20:12 >> 20:15

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručio je pružio je toplu, snažnu i dirljivu, bratsku podršku Aleksandru Vučiću.

РУЗМАРИН ЗА БРАТА Кнежевић пружио снажну подршку Вучићу: Очекујем да побиједиш, ништа ми друго не треба

Foto: Printskrin

 - MILAN KNEŽEVIĆ: "RUZMARIN ZA BRATA"


Brate Aleksandre,

u nedjelju se ponovo piše istorija našeg naroda. Takav nam je nacionalni kod, otkad znam za sebe stalno ispisujemo istoriju i branimo sjećanje na ono zbog čega treba živjeti i za šta se vrijedi boriti. A u stvari, sve je Njegoš rekao prije nas: "Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ni može." A tebi ga je šorak donio da pronosiš ovu borbu i prolaziš kroz ofanzive otkad svane do kad mrkne, jer Srbija je velika tajna. Zato je toliko i volimo odgonetajući svaki njen metar, i oduševljavajući se iznova njome kao da je prvi put. Ti si svoje stranice istorije već napisao, i to ne rukom, već životom i djelima, zato i nema razloga da brineš za rezultat ni na jednom biračkom mjestu, jer glasački kuponi ne važe u vječnosti. Što su te više izdavali, skrivali se iza tebe, bježali od samih sebe, zaboravljali što bi trebalo da pamte, a pamtili samo mape sopstvenih interesa, ti si bio sve jači, postojaniji i dostojanstveniji, ne udjeljujući im čak ni prezir. Odjednom su neki kojima si valjao više nego rođenoj djeci i porodici, na prvi prasak petarde i blokadu pješačkog prelaza, izračunali da treba da promijene stranu, ili bolje reći da našteluju južne djelove leđa, pošto im je obraz, što bi rekao Duško Dugouško:" skrenuo lijevo kod Albukerkija." Izdaja je za neke nacionalna disciplina, tu se najbolje osjećaju, i za sve imaju alibi i objašnjenje, osim zašto su izdali. I sve si to mirno posmatrao jer: "što je čoek a mora bit' čoek, jedna tvarca koju zemlja vara." A posmatrao si tako, jer te nije izdao narod, onaj naš obični, skromni, istorijski narod, so ove zemlje, čiji su preci i u dobru i u zlu dijelili komad hljeba, šljivu, pšenicu, vola, konja, djecu, ali i sudbinu sa svojom Srbijom. Upravo današnji potomci Solunaca, ratnika sa Mojkovca, Jasenovčana, Kozare, Jadovna, Prebilovaca, oni koji ovog ljeta nisu tri puta išli na more, ne žive u krugu dvojke, koji umjesto kokaina kupuju hljeb, koji nemaju sve ispolirane zube, kojima su žuljave ruke, koji se raduju novoj magnetnoj rezonanci i auto putu, predaće ti raport u nedjelju da je pobijedila Srbija. Zato budi ponosan na sve što si postigao, jer: "pokoljenja djela sude, što je čije daju svima." A svima onima koji misle da ja sve ovo moram da pišem, jer nešto od tebe očekujem, želim da poručim da su u pravu. Očekujem da pobijediš, ništa mi drugo ne treba - napisao je Knežević.

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