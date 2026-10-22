MALI SA VELIKOG SKUPA U ŠAPCU: Za razliku od onih kojima je važan samo najuži centar Beograda, nama je važna cela Srbija (VIDEO)

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali nalazi se u Šapcu na velikom skupu liste "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija".

Foto: Instagram

- Posle mnogo pređenih kilometara, na stotine susreta i razgovora sa građanima, večeras u Šapcu završavam ovu kampanju umoran, ali iskreno zadovoljan i ponosan. Nosim sa sobom jedan snažan utisak: Srbija pobeđuje!

- Važna poruka iz Šapca: Za razliku od onih kojima je važan samo najuži centar Beograda, nama je važna cela Srbija!

- Dragi naši građani, hvala vam na toplom gostoprimstvu svuda gde smo kročili. Hvala na poverenju, podršci, lepim rečima, ali i na kritikama koje ste nam uputili. Sve smo čuli, sve razumemo i sve nosimo sa sobom kao obavezu da budemo još bolji.

- Razgovarali smo o problemima, potrebama, idejama i planovima. Videli smo Srbiju koja radi, stvara, veruje u sebe i želi da ide napred. Upravo zato nastavljamo još snažnije da se borimo za dalji razvoj, nove investicije, bolji životni standard, više prilika za mlade i sigurniju budućnost za svaku porodicu.

- Pred nama su važni dani. Zato vas pozivam da ostanemo ujedinjeni, složni i odgovorni. Da sačuvamo mir, stabilnost i zajedništvo, jer samo zajedno možemo da gradimo još uspešniju i jaču Srbiju. Pozivam vas da u nedelju sačuvamo Srbiju olovkom – glasom za listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedijena Srbija“!

- Živela Srbija - poručio je Mali.