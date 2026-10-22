Politika

SIMPATIZERI STUDENTSKE LISTE SE OBRAČUNALI SA - AUTOBUSOM! Ovo je slika i prilika nasilnika

V.N.

22. 10. 2026. u 19:48

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Odlučili su da se sa ovim "strašnim" protivnikom obračunaju tako što će ih oblepiti nalepnicima, ne mareći za to što sada vozači moraju da skidaju njihove nalepnice.

СИМПАТИЗЕРИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ СЕ ОБРАЧУНАЛИ СА - АУТОБУСОМ! Ово је слика и прилика насилника

Foto: Printskrin

Blokaderi ne prestaju da prave haos i nerede.

Danas su im se na meti našli veliki protivnici - autobusi GSP-a!

Naime, odlučili su da se sa ovim "strašnim" protivnikom obračunaju tako što će ih oblepiti nalepnicima, ne mareći za to što sada vozači moraju da skidaju njihove nalepnice kako bi završili smenu i posao koji pošteno rade.

Ovo je slika i prilika blokadera - konstantno uznemiravanje i maltretiranje poštenih i radnih građana...

Video snimak možete pogledati OVDE

(24SEDAM)

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