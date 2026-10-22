Politika

ARILJCI UZ VUČIĆA: Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju

В.Н.

22. 10. 2026. u 19:35

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GRAĐANI Arilja okupili su se kako bi pružili podršku Aleksandru Vučiću.

АРИЉЦИ УЗ ВУЧИЋА: Скуп листе ”Александар Вучић - Уједињена Србија” у Ариљу

FOTO: Printskrin

Okupljeni su iskazali podršku politici državnog rukovodstva i poruci da Srbija nastavi putem razvoja, napretka i bolje budućnosti.

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