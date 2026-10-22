ARILJCI UZ VUČIĆA: Skup liste ”Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Arilju

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je večeras, gostujući u emisiji „Oko magazin” Radio-televizije Srbije, koju je vodila Dragana Ignjić, da će, ukoliko dobije poverenje građana na parlamentarnim izborima 25. oktobra, nova vlada imati svega 12 ministarstava, znatno manje državnih sekretara i pomoćnika i jasno određene zadatke u ekonomiji, zdravstvu, infrastrukturi i očuvanju nacionalnih interesa. Poručio je da neće menjati državnu politiku prema Rusiji i Kini, da će nastaviti da se bori za Kosovo i Metohiju i najbližu saradnju sa Republikom Srpskom, kao i da Srbija mora da sačuva mir, stabilnost i samostalnost u donošenju odluka.