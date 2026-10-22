"NAPRAVIĆEMO VLADU KOJA ĆE DA RADI I DA SE BORI ZA SRBIJU" Vučić: Neću menjati politiku prema Rusiji i Kini, Kosovo i Metohija su moj program

NOSILAC liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je večeras, gostujući u emisiji „Oko magazin” Radio-televizije Srbije, koju je vodila Dragana Ignjić, da će, ukoliko dobije poverenje građana na parlamentarnim izborima 25. oktobra, nova vlada imati svega 12 ministarstava, znatno manje državnih sekretara i pomoćnika i jasno određene zadatke u ekonomiji, zdravstvu, infrastrukturi i očuvanju nacionalnih interesa. Poručio je da neće menjati državnu politiku prema Rusiji i Kini, da će nastaviti da se bori za Kosovo i Metohiju i najbližu saradnju sa Republikom Srpskom, kao i da Srbija mora da sačuva mir, stabilnost i samostalnost u donošenju odluka.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučić je istakao da je uveren u izbornu pobedu liste koju predvodi, ali i naglasio da će prihvatiti svaki rezultat koji bude izraz volje građana.

– Poštovani građani, ja ću, kakav god rezultat da bude, izgubimo li na izborima – čestitam odmah! Tako rade gospoda, to sam radio bezbroj puta. Pobedimo li – niko nam pobedu uzeti neće! – poručio je Vučić.

Govoreći o izbornoj kampanji koja je trajala 44 dana, ocenio je da je lista „Ujedinjena Srbija” vodila ozbiljnu i čistu kampanju, zasnovanu na predstavljanju rezultata i planova, bez napada na porodice političkih protivnika.

– Ponosan sam na način na koji smo vodili kampanju. Mi smo vodili jednu ozbiljnu, čistu kampanju u kojoj nismo vređali tuđe porodice, nismo napadali ljude na ulicama. Mi smo osuđivali nasilje, dok neki drugi ni baš najteže napade na žene nisu osuđivali – rekao je Vučić.

On je ocenio da se njegova lista suprotstavila političkim protivnicima iza kojih, kako tvrdi, stoje moćni strani interesi i velika finansijska sredstva usmerena na promenu vlasti u Srbiji.

Prema njegovim rečima, okupljanje građana oko liste „Ujedinjena Srbija” predstavlja širok narodni pokret protiv mogućnosti da strane ambasade odlučuju o budućnosti zemlje.

Podsetio je na ekonomske pokazatelje iz perioda pre 2012. godine, navodeći da je nezaposlenost tada dostizala 25,9 odsto, dok je Srbija, prema njegovoj oceni, u poslednjih 14 godina uspela da obezbedi stabilnost dinara i značajno povećanje životnog standarda.

Prosečna plata 1.500 evra, penzije do 800 evra

Predstavljajući ekonomski deo programa, Vučić je izjavio da je poboljšanje životnog standarda prvi prioritet buduće vlade i najavio da će prosečna plata u Srbiji u naredne četiri godine dostići 1.500 evra, ukoliko njegova lista dobije poverenje građana.

– Mi smo od prosečne plate od 329 evra uvećali plate do 1.042 evra, a moje obećanje je da ćemo u naredne četiri godine, dakle u narednom mandatu vlade, ukoliko dobijemo poverenje naroda, uvećati prosečna primanja do 1.500 evra – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, dostizanjem tog nivoa zarada Srbija bi mogla da se približi ekonomski razvijenijim zemljama i da po životnom standardu prestigne pojedine članice Evropske unije iz okruženja.

Naglasio je da su građani Srbije zaslužni za ostvarene rezultate i ocenio da je država u prethodnom periodu promenila svoj ekonomski i infrastrukturni izgled.

Posebno je govorio o penzionerima, najavljujući da će prosečne penzije u periodu kraćem od četiri godine dostići između 750 i 800 evra.

– Penzije će da prate rast plata. Beskrajno sam zahvalan penzionerima na trpeljivosti, strpljenju, na tome što su uvek razumeli državu i što su uvek glasali za budućnost – istakao je Vučić.

Velika reforma zdravstva: šest milijardi za retke bolesti, sedam za inovativne lekove

Govoreći o zdravstvu, Vučić je priznao da, uprkos velikim ulaganjima u bolnice i kliničke centre, postoje brojni problemi koje država mora da reši, pre svega kada je reč o dostupnosti zdravstvenih usluga građanima koji ne žive u velikim gradovima.

Kao primere značajnih investicija naveo je Klinički centar Srbije, kliničke centre u Nišu i Vojvodini, bolnicu u Prokuplju i rekonstruisane zdravstvene ustanove u Leskovcu, Vranju i Loznici.

Ocenio je, međutim, da je deo sredstava trebalo usmeriti i na zdravstvene centre u Smederevu, Požarevcu, Zaječaru, Boru, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici.

– Možda je trebalo da uložimo manje novca u velelepnost tih objekata, a da deo novca uložimo u druga mesta. Beograd jeste najveći, ali Beograd nije sve. Mora svaki čovek u Srbiji da ima zdravstvenu zaštitu – poručio je Vučić.

Objasnio je da je cilj da građani iz manjih sredina ne moraju da putuju u Beograd radi pregleda i lečenja koje bi mogli da dobiju u svojim opštinama i gradovima.

Najavio je rekonstrukciju bolnica i domova zdravlja, kao i promenu sistema finansijskih podsticaja za lekare i medicinsko osoblje koje bude radilo u udaljenim i manje razvijenim područjima.

– Oni moraju da dobiju veće plate, veća primanja i moraju da budu podstaknuti da odu u selo Kaona, da odu u svako drugo selo i da tamo mogu da rade – objasnio je.

Posebno je najavio dodatna izdvajanja za lečenje teških i retkih bolesti.

– Lečićemo retke bolesti, od Dišenove mišićne distrofije, i uložiti u retke bolesti odmah još šest milijardi dinara, sedam milijardi dinara u inovativne lekove da bismo bolje mogli da lečimo rak, sve tipove raka – naglasio je Vučić.

Istakao je da će veća dostupnost savremenih lekova biti posebno značajna za pacijente obolele od karcinoma dojke, pluća i drugih malignih bolesti, uz jačanje preventivnih pregleda i ranog otkrivanja oboljenja.

Najavio je i uvođenje potpuno besplatnih prenatalnih testova za trudnice, kojima će biti omogućeno otkrivanje određenih genetskih poremećaja, uključujući Daunov i Tarnerov sindrom.

– Briga za dete, briga za ženu, briga za majku je za nas od najvećeg mogućeg značaja – poručio je.

Jedan od važnih delova reforme biće i vraćanje redovnih stomatoloških usluga u domove zdravlja, kako bi deca i stariji građani mogli besplatno da popravljaju zube, a ne samo da dobijaju pomoć u hitnim slučajevima.

Vučić je naveo da se nastavljaju radovi na Tiršovoj 2, porodilištima u Nišu i Beogradu, kao i na zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, Užicu, Čačku, Valjevu i Smederevu. Podsetio je i na izgradnju Instituta „Dedinje”.

Za obnovu zdravstvenih objekata, prema njegovim rečima, planirano je oko 1,3 milijarde evra, dok će za savremenu medicinsku opremu biti potrebno još 40 do 50 odsto tog iznosa.

Jedan od važnih delova reforme biće i vraćanje redovnih stomatoloških usluga u domove zdravlja, kako bi deca i stariji građani mogli besplatno da popravljaju zube, a ne samo da dobijaju pomoć u hitnim slučajevima.

Vučić je naveo da se nastavljaju radovi na Tiršovoj 2, porodilištima u Nišu i Beogradu, kao i na zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, Užicu, Čačku, Valjevu i Smederevu. Podsetio je i na izgradnju Instituta „Dedinje”.

Putevi, pruge, vodosnabdevanje i energetika među najvažnijim poslovima

Govoreći o infrastrukturnim prioritetima, Vučić je najavio nastavak ulaganja u vodosnabdevanje, izgradnju fekalne i kišne kanalizacije, putnu i železničku mrežu.

Posebno je izdvojio brzu prugu Beograd–Niš, modernizaciju pruge Niš–Dimitrovgrad za brzine do 120 kilometara na čas i nastavak izgradnje železničke mreže prema jugu Srbije, podsećajući na završenu deonicu Niš–Brestovac.

Naveo je da se na području Vojvodine gradi ili razvija više važnih saobraćajnih pravaca, među kojima su Beograd–Zrenjanin, Zrenjanin–Novi Sad, brza saobraćajnica poznata kao „Smajli”, od Bačkog Brega do Kikinde, i Fruškogorski koridor. Posebno je pomenuo i završetak deonice Kuzmin–Sremska Rača.

– To se nikada nije toliko gradilo i nikada se nije toliko radilo. I još ćemo da gradimo i još ćemo da radimo – naglasio je.

Kao jedan od najznačajnijih strateških izazova izdvojio je energetsku sigurnost Srbije.

Najavio je izgradnju gasnih interkonektora prema Rumuniji, nastavak razgovora o naftovodu prema Mađarskoj, kao i razvoj energetskih veza prema Severnoj Makedoniji.

Govorio je i o mogućnosti razvoja malih modularnih nuklearnih reaktora, poznatih kao SMR, kao i o razgovorima sa međunarodnim partnerima o velikim nuklearnim elektranama.

Prema njegovim rečima, Srbiji će u budućnosti biti potrebno znatno više električne energije zbog razvoja data centara, veštačke inteligencije, robotizacije i električnih automobila.

Nova vlada imaće 12 ministarstava, zakon je već pripremljen

Jedna od glavnih tema razgovora bila je Vučićeva najava da će, ako dobije izborno poverenje, formirati najmanju vladu u savremenoj političkoj praksi Srbije, sa svega 12 ministarstava.

Vučić je otkrio da je već pripremio novi zakon o vladi i ministarstvima, na kojem je radio sa Dejanom Đurđevićem.

– Već sam uradio pripremu novog zakona o vladi i ministarstvima. Radio sam sa Dejanom Đurđevićem i, ukoliko dobijemo poverenje naroda, odmah ide u Skupštinu – najavio je Vučić.

Nije želeo da pojedinačno nabraja buduća ministarstva, ali je istakao da je njihova organizacija precizno razrađena.

Prema njegovim rečima, cilj je da vlada bude manja, jeftinija i efikasnija, uz značajno smanjenje broja državnih sekretara i pomoćnika ministara.

Na konstataciju voditeljke da vlada u tehničkom mandatu ima 31 člana i pitanje zbog čega broj ministarstava nije ranije smanjen, Vučić je objasnio da je u prethodnom periodu postojao pritisak da se za svaku važniju društvenu oblast formira posebno ministarstvo.

Naveo je primere porodice, nacionalnih manjina i sela, ističući da nepostojanje posebnog ministarstva ne znači i zanemarivanje određene oblasti.

– Ja mislim da ljudi žele što manju, što efikasniju, što jeftiniju vladu, a da više radi – kazao je.

Izneo je i podatak da u postojećem sistemu ima oko 480 državnih sekretara, pomoćnika i drugih funkcionera obuhvaćenih tom računicom, najavljujući da će ih u novoj vladi biti znatno manje.

– Moja je namera da napravimo jezgrovitu, efikasnu, ali snažnu vladu. Vladu odluka! Vladu koja će da radi, vladu koja će da se bori, vladu koja će da sluša građane, vladu koja će da ide na teren – naglasio je Vučić.

Najavio je i organizaciono objedinjavanje ministarstava, tako da gotovo svi ministri, osim resora odbrane i unutrašnjih poslova, budu smešteni na jednom mestu.

To bi, prema njegovoj zamisli, omogućilo da se u roku od godinu ili dve isprazni jedna od velikih zgrada koje sada koriste državni organi.

Ministri će po deset dana boraviti u gradovima širom Srbije

Vučić je najavio da će buduća vlada značajan deo vremena provoditi izvan Beograda, u neposrednom razgovoru sa građanima.

Kao primer naveo je mogućnost da članovi vlade deset dana borave u Nišu ili Novom Sadu, razgovaraju sa stanovništvom i na licu mesta rešavaju probleme.

Podsetio je da je i ranije organizovao višednevne boravke državnog rukovodstva u različitim delovima Srbije, ali da sada želi da takav način rada bude još intenzivniji.

– Hoću da budemo na terenu i da razgovaramo i da slušamo ljude. Da vidimo da oni nama kažu šta je to što im nedostaje i da se borimo. Nećemo sve probleme moći da rešimo. Nikada ih nećete rešiti sve – rekao je.

Objasnio je da je upravo zato odlučeno da se završni predizborni skupovi održe u 150 mesta, umesto da celokupna kampanja bude usmerena na jedan veliki skup u Beogradu.

Najavio je i snažnije lično angažovanje u rešavanju unutrašnjih problema, uključujući obrazovanje.

– Baviću se i obrazovanjem, i neće biti politike u školama i na fakultetima kao što je bilo do sada. Bavićemo se i rešavaćemo probleme građana – istakao je Vučić.

O svom radu: Nisu mi našli ni račun u inostranstvu, ni skupocen automobil

Osvrćući se na 14 godina provedenih na najvišim državnim funkcijama, Vučić je rekao da nema razloga da se stidi rezultata svog rada.

– Ja sam ponosan na tu prošlost, jer sam u tih 14 godina radio pošteno za građane Srbije – poručio je.

Naveo je da su njegovi politički protivnici tokom kampanje pokušavali da ga diskredituju, ali da, prema njegovim rečima, nisu uspeli da pronađu bilo kakav dokaz o nezakonitom bogaćenju.

– Nisu mogli da mi pronađu ništa. Ni da sam negde uzeo novac, niti da sam bogat, niti da imam jedan jedini račun u inostranstvu, niti da imam skupoceni automobil, niti da imam bilo šta! Ništa mi nigde nisu našli, jer to ne postoji! Ja sam živeo i radio za Srbiju, i živeću i radiću za građane Srbije – istakao je Vučić.

Ocenio je da su protivnici, umesto političkog programa i rasprave o rezultatima, u prvi plan stavljali napade na članove njegove porodice i navode iz kriminalnih prepiski.

Govoreći o takozvanim Skaj prepiskama, rekao je da su kriminalci u svojim razgovorima pominjali njega kao političara i predsednika, ali da nisu komunicirali sa njim.

Najavio je nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, uključujući kriminalne grupe poreklom iz Crne Gore, za koje je rekao da su odgovorne za brojna ubistva u Srbiji.

– I nastaviću to da radim da bi Srbija bila sigurna i bezbedna! I pobediću sve te njihove kriminalne klanove crnogorske koji su ubijali po ovoj zemlji, a koje smo najvećim delom stavili iza rešetaka – rekao je Vučić.

Neću menjati politiku prema Rusiji i Kini

U političkom delu razgovora Vučić je posebnu pažnju posvetio spoljnopolitičkom položaju Srbije i odnosu prema Rusiji i Kini.

Odgovarajući na pitanje voditeljke da li će menjati odnos prema Moskvi, poručio je da neće odustati od politike očuvanja tradicionalnih prijateljstava.

– Neću da menjam svoju politiku ni prema Rusiji, ni prema Kini, kao što vidite, od mene dobijate direktan, čvrst i jasan odgovor! – rekao je Vučić.

Kritikovao je predstavnike Studentske liste, tvrdeći da tokom kampanje nisu dali jasne odgovore na pitanja o mogućem uvođenju sankcija Rusiji.

Izneo je ocenu da bi njegovi protivnici, ukoliko bi došli na vlast, uveli sankcije Moskvi, kao i da su njihovi stavovi uslovljeni interesima onih koji ih, prema njegovim tvrdnjama, finansiraju.

Vučić je naglasio da je važno da Srbija sačuva nezavisnost u odlučivanju i da njena spoljna politika bude vođena interesima sopstvenog naroda.

O Srebrenici: Poštujem žrtve, ali Srbi nisu genocidan narod

Govoreći o Srebrenici, Vučić je ponovio da poštuje žrtve i da je neophodno iskazati pijetet prema svima koji su stradali, ali je odbacio kolektivno označavanje srpskog naroda kao genocidnog.

– Poštujem žrtve, uvek pijetet i pognem glavu pred žrtvama, ali da li su Srbi genocidni narod – ne, nismo – istakao je.

Podsetio je na svoje delovanje u Ujedinjenim nacijama, ocenjujući da je na međunarodnoj sceni odbranio dostojanstvo srpskog naroda.

– Zato sam se izborio i u Ujedinjenim nacijama na jedan izuzetan način, čini mi se, i osvetlao obraz i sačuvao i odbranio obraz srpskog naroda! Nastaviću to da činim – poručio je Vučić.

Kosovo i Metohija su moj program, o našem narodu brinem svakoga dana

Vučić je značajan deo razgovora posvetio Kosovu i Metohiji, naglašavajući da je opstanak srpskog naroda u južnoj pokrajini jedno od najvažnijih pitanja njegove politike.

Naveo je da lista „Ujedinjena Srbija” ima više kandidata koji žive na Kosovu i Metohiji i neposredno poznaju probleme srpskog stanovništva.

Istovremeno je kritikovao Studentsku listu, tvrdeći da na njoj nema nijednog Srbina sa Kosova i Metohije, kao ni predstavnika radnika i seljaka.

– Ja hoću da se borim i za radnike, i za seljake, i za Srbe sa Kosova i Metohije! – naglasio je.

Rekao je da se svakodnevno bavi položajem srpskog naroda u pokrajini i da tamošnji Srbi znaju koliko je državno rukovodstvo angažovano na rešavanju njihovih problema.

– Mene Kosovo i Metohija brine svakoga dana, i svakoga dana brinem brige tih ljudi, i ljudi koji žive dole to odlično znaju – poručio je Vučić.

Osvrnuo se i na navode političkih protivnika da su jedini vodili predizbornu kampanju na Kosovu i Metohiji, ocenivši da je to bilo moguće zato što su dobili dozvolu vlasti Aljbina Kurtija.

Kada je voditeljka predložila da se razgovor vrati na predstavljanje programa, Vučić je naglasio da je upravo briga o Srbima na Kosovu i Metohiji neodvojivi deo njegovog političkog programa.

– Nećemo da ostavimo Kurtija! Ovo je moj program! Moj program je briga o narodu na Kosovu i Metohiji – izjavio je.

Nastavak najbliže saradnje sa Republikom Srpskom

Vučić je poručio i da će Srbija nastaviti snažnu političku, ekonomsku i infrastrukturnu saradnju sa Republikom Srpskom.

Kao konkretan primer naveo je izgradnju auto-putne veze od Sremske Rače prema Bijeljini, za koju je Srbija izdvojila deset miliona evra.

– Do vaše Bijeljine uskoro ćete imati auto-put zahvaljujući, između ostalog, i meni i Republici Srbiji i našim izdvajanjima – rekao je Vučić, obraćajući se voditeljki.

Izrazio je očekivanje da će nova saobraćajnica omogućiti da se od Bijeljine do Beograda stiže za oko sat i 15 minuta.

– Nastavićemo da radimo sa Republikom Srpskom, to su naša braća i sestre i beskrajno sam im zahvalan na podršci – istakao je.

Osvrnuo se i na obraćanje studenata sa Pala, iz Foče, Istočnog Sarajeva i Banjaluke predstavnicima Studentske liste, ocenjujući da njihova pitanja nisu dobila odgovore.

Poručio je da Srbija mora da čuva najbliže veze sa Republikom Srpskom, ali i mir i stabilnost u celom regionu.

Snažna vojska je garancija da naša deca neće ratovati

Govoreći o bezbednosti zemlje, Vučić je naglasio da su ekonomska snaga, moderna vojska i politička stabilnost osnovni preduslovi za očuvanje mira.

– Za mene je najvažnije da svaka majka bude sigurna, da zna da će njeno dete da ima budućnost u svojoj zemlji, da može da dobije posao i da neće da ratuje – rekao je Vučić.

Objasnio je da Srbija mora da ima dovoljno snažnu vojsku da odvrati svakog potencijalnog agresora, ali da je takva odbrambena sposobnost moguća samo uz jaku ekonomiju.

Najavio je nastavak privlačenja investicija, izgradnju novih fabrika i ubrzani razvoj tehnologija, posebno veštačke inteligencije, robotizacije i data centara.

Veća pomoć domaćim preduzetnicima i nove subvencije za stočarstvo

Odgovarajući na pitanje o domaćim investitorima, Vučić je rekao da je Srbiji u periodu visoke nezaposlenosti bilo neophodno privlačenje velikih stranih kompanija koje su mogle da zaposle više hiljada radnika.

Kao primere naveo je kompanije ZF, Brose i Linglong.

Naglasio je, međutim, da budući ekonomski razvoj podrazumeva snažniju podršku domaćim preduzećima.

– Mi mnogo više pomažemo domaće investitore i tek ćemo. Samo što domaći investitori nisu te snage poput ZF-a i Brosea ili Linglonga da mogu da zaposle po tri, četiri, pet hiljada ljudi u svojim velikim fabrikama – rekao je.

Najavio je nastavak podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i velikim domaćim proizvođačima, kroz nabavku opreme, povoljne kredite, obrtna sredstva i programe Fonda za razvoj i drugih državnih institucija.

– Ti privatnici su oni koji drže i čuvaju i guraju našu zemlju napred – naglasio je.

Posebno je izdvojio poljoprivredu i stočarstvo, najavljujući povećanje subvencija za razvoj stočnog fonda.

Prema njegovim rečima, Srbija je prvi put posle dužeg perioda zabeležila rast stočnog fonda dve godine zaredom.

Objasnio je da je razvoj domaće proizvodnje hrane pitanje nacionalne bezbednosti, naročito u uslovima međunarodnih kriza.

– Ko zna kakvi se sukobi u Evropi i svetu spremaju. Nama je potrebno da imamo dovoljno vode, da imamo dovoljno hrane, da uvek budemo samodovoljni, da uvek u rezervama imamo svega – poručio je.

O NIS-u: Postignut je deo dogovora, rešenje očekujemo narednih dana i nedelja

Govoreći o problemima Naftne industrije Srbije, Vučić je ocenio da je država uspela da ublaži posledice dugotrajne krize i da građani nisu neposredno osetili njene najteže efekte.

Na pitanje voditeljke o najavama ministra finansija Siniše Malog da je postignut određeni sporazum, Vučić je potvrdio da je došlo do pomaka, ali da konačno rešenje još nije obezbeđeno.

– Sačekaćemo to rešenje. Postignut je, ali to je jedan mali deo. Čekaćemo naredne dane i naredne nedelje sasvim sigurno da vidimo kako će to da se razvija – rekao je.

O pomilovanjima: Dokument koji povezuju sa nadstrešnicom je falsifikat

Tokom razgovora otvoreno je i pitanje 49 osoba koje je Vučić pomilovao pred kraj predsedničkog mandata.

Na pitanje kada će javnosti biti poznato ko su pomilovana lica, Vučić je rekao da će nadležni državni organi objaviti podatke u skladu sa zakonom.

Odbacio je tvrdnje koje su se pojavile u javnosti da je među pomilovanima bilo osoba povezanih sa slučajem pada nadstrešnice u Novom Sadu.

– Oni su danas objavili nekakav falsifikovani dokument gde sam tobože pomilovao ljude koji su, i abolirao ljude vezano za aferu nadstrešnica. Kakva je to strašna laž! – rekao je Vučić.

Naveo je da će se o svemu znati kada nadležni organi završe zakonom propisane procedure.

Tokom ovog dela razgovora došlo je i do polemike sa voditeljkom, koja je ukazala da nedostatak zvaničnih informacija otvara prostor za spekulacije.

Vučić je odgovorio da ne prihvata spekulacije kao osnovu za raspravu i ponovio da će podaci biti objavljeni zakonitim putem.

Kritikujući političke protivnike, osvrnuo se i na ranije optužbe u vezi sa „Jovanjicom”, navodnim „sarajevskim safarijem” i upotrebom zvučnog topa, za koje je rekao da predstavljaju deo kampanje zasnovane na neistinama.

Polemika sa RTS-om i kritike na račun N1

Tokom gostovanja bilo je više rasprava Vučića i voditeljke Dragane Ignjić o vremenu predviđenom za odgovore i načinu predstavljanja izbornih lista.

Vučić je ocenio da je RTS tokom kampanje bio posebno blagonaklon prema opozicionim predstavnicima, dok je voditeljka naglasila da su svi učesnici izborne kampanje imali jednake uslove i vreme za predstavljanje.

– Meni je drago da je RTS takav, nikada nije bio ovako slobodan i ovako lepo nastrojen prema opoziciji kao što je danas, i to govori o demokratskim kapacitetima današnje vlasti – rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na televiziju N1, ponovivši tvrdnju da mu je bilo onemogućeno lično gostovanje radi predstavljanja liste „Ujedinjena Srbija”.

Uporedio je taj postupak sa primerima političke diskriminacije iz prošlosti, pominjući i odbijanje štampanja lista „Demokratija” posle Drugog svetskog rata.

Posebno je kritikovao praksu da pojedini mediji, kako je naveo, izveštavaju o skupovima njegove liste, ali istovremeno odbijaju da mu omoguće neposredno obraćanje gledaocima.

Optužbe o stranom finansiranju: U nevladin sektor uloženo 1,3 milijarde evra

Vučić je izneo i tvrdnju da su strane strukture godinama ulagale velika sredstva u nevladine organizacije i medije u Srbiji radi političkog uticaja i promene vlasti.

Prema njegovim rečima, u poslednjem periodu u nevladin sektor usmereno je oko 1,3 milijarde evra.

Na pitanje zašto država nije sprečila takvo finansiranje, objasnio je da se sredstva uplaćuju organizacijama kroz različite međunarodne mehanizme, zbog čega je, kako je ocenio, taj proces teško zaustaviti.

Kao istorijski primer naveo je operaciju „Ajaks” iz 1953. godine, kada su zapadne obaveštajne službe učestvovale u svrgavanju iranskog premijera Mohameda Mosadeka.

Vučić je rekao da je tada razvijen model uticaja na političke prilike u drugim državama, koji je kasnije prilagođavan različitim okolnostima.

Posebno je naglasio da ne tvrdi da CIA učestvuje u sadašnjim dešavanjima u Srbiji, već je za delovanje optužio druge zapadne obaveštajne strukture.

Ocenio je da se sredstva usmeravaju kroz nevladine organizacije i medije, pri čemu je, prema njegovim rečima, cilj da se promena vlasti predstavi kao isključivo unutrašnji politički proces.

O izborima i mogućim koalicijama: Razgovaraćemo sa svima, ali o vladi posle glasanja

Na pitanje da li Srpska napredna stranka posle izbora vidi Socijalističku partiju Srbije kao budućeg koalicionog partnera, Vučić nije želeo da prejudicira sastav nove vlade.

Rekao je da je čuo tvrdnje pojedinih predstavnika Studentske liste o mogućoj saradnji sa SPS-om, ali da ne veruje u takav razvoj događaja.

Naglasio je da njegova lista ne isključuje razgovore ni sa jednim političkim akterom.

– Mi vidimo mogućnost saradnje sa svima, ali mi ćemo morati da sarađujemo i sa studentima blokaderima i sa svima. Morate u Skupštini da sarađujete, morate na svakom mestu da sarađujete sa ljudima koji hoće da razgovaraju – rekao je.

Ipak, poručio je da će o konkretnom sastavu vlade i mogućim koalicionim partnerima govoriti tek po završetku izbora.

Vučić je istovremeno uputio snažnu političku poruku biračima, ocenjujući da je glas za listu „Ujedinjena Srbija” jedini način da se očuva kontinuitet sadašnje državne politike.

Izneo je stav da svaki glas za druge izborne liste u krajnjem ishodu može pomoći Studentskoj listi da preuzme vlast.

– Glas za bilo koju drugu listu, osim za listu „Ujedinjena Srbija”, na kraju krajeva je glas za studentsko-blokadersku listu i za uništavanje Srbije – rekao je Vučić.

Ponovio je da će, ukoliko njegova lista izgubi, odmah čestitati pobedniku, ali da će i tada ostati pri uverenju da bi promena državne politike koju predlažu njegovi protivnici predstavljala ozbiljnu opasnost za Srbiju.

Poziv građanima da izađu na izbore: Odlučujemo o budućnosti dece i unuka

U završnici razgovora Vučić je pozvao građane da u nedelju, 25. oktobra, izađu na parlamentarne izbore i odluku donesu razmišljajući pre svega o budućnosti svoje dece i unuka.

Posebno se obratio starijim građanima i ljudima srednje generacije, naglašavajući da je neophodno sačuvati stabilnost zemlje i nastaviti ekonomski razvoj.

– Hoćemo li da imamo izvesnost ili neizvesnost? Hoćemo li sigurnost ili nesigurnost? Hoćemo li da budemo jaka Srbija ili ćemo opet da budemo parija kao što smo bili između 2000. i 2012. godine, gde će da nas tapšu po ramenu? – upitao je Vučić.

Naglasio je da je tokom kampanje razgovarao sa velikim brojem ljudi, da je zahvalan na podršci, ali i na kritikama koje je dobijao.

Priznao je da je tokom godina pravio greške, ističući da je spreman da na osnovu prethodnog iskustva menja način rada i ubrzava rešavanje problema građana.

– Ja sam shvatio i svoje greške, svaki čovek koji radi naporno pravi greške, ali sam radio naporno, radio pošteno, i uspeli smo da promenimo lice Srbije – rekao je.

Izrazio je uverenje da će rezultati, predstavljeni program i podrška građana doneti izbornu pobedu listi „Ujedinjena Srbija”.

– Uprkos svemu, rezultati, energija, plan, program i ideje koje imamo, i vera našeg naroda u bolju budućnost će nam doneti pobedu! Pobedu na kojoj ćemo da podignemo Srbiju još jedanput i u još veće visine! – poručio je Vučić.

Gostovanje na RTS-u završio je zahvalnošću građanima i pozivom da izborni dan protekne mirno i odgovorno.

– Idemo disciplinovano, idemo odgovorno, idemo snažno u nedelju da pobedimo. Srbija pobeđuje i ništa važnije, ništa preče, ništa lepše i ništa svetije od naše zemlje nemamo! Živela Srbija! – zaključio je Aleksandar Vučić.

(Politika)