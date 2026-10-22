Politika

Ministar Vujić podneo krivičnu prijavu protiv NN lica koje je izradilo lažnu Odluku o pomilovanju

В.Н.

22. 10. 2026. u 19:15

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MINISTAR pravde u tehničkom mandatu Nenad Vujić podneo je Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela Falsifikovanje isprave iz člana 355 st. 2 u vezi stava 1. Krivičnog zakonika, jer je napravilo lažnu Odluku o pomilovanju pet lica, koja su optužena u predmetu "Nadstrešnica", a potom je ova lažna javna isprava deljena na društvenim mrežama.

Министар Вујић поднео кривичну пријаву против НН лица које је израдило лажну Одлуку о помиловању

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

   Naime, postoje osnovi sumnje da je NN lice u periodu od 27. septembra 2026. do 22.oktobra 2026. godine napravilo radi upotrebe lažnu javnu ispravu i to Odluku o pomilovanju, navodno izdatu od strane tadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa brojem KPRS 244 od 27. septembra 2026. godine, kojom se oslobađaju od krivičnog gonjenja za sva dela obuhvaćena Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu KTO br. 112/26 od 16. septembra 2025.  godine i to: Tanasković Jelena, Vesić Goran, Dimoski Anita i Šurlan Nebojša.
      U toj  lažnoj ispravi se gornjem desnom gornjem uglu nalazi otisak prijemnog štambilja Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sa datumom 21. oktobra 2026. godine.
     Ista lažna isprava je nakon toga postavljena i deljena u raznim objavama na društvenim mrežama.
      U krivičnoj prijavi, ministar pravde je predložio da Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, kao stvarno i mesno nadležno, preduzme odgovarajuće radnje sa ciljem da se utvrdi identitet NN lica koje napravilo i upotrebilo navedenu lažnu javnu ispravu.
       Ukazao je da se očigledno radi o flagrantnom falsifikatu, budući da se po formi i sadržini pomenuta lažna javna isprava razlikuje od autentičnih odluka ove vrste, pogotovo što je označeno da je odluka dostavljena javnom tužilaštvu, a ne sudu, iako je optužnica potvrđena. 
      Takođe, dodao je da ovaj akt ne sadrži poslovni broj sudskog predmeta, već samo tužilačkog, što ne bi trebalo, jer je aktuelni organ postupka u pomenutom postupku Viši sud u Novom Sadu. 
      Napomenuo je da se radi o falsifikatu javne isprave, što opredeljuje pravnu kvalifikaciju, imajući u vidu da se radi o aktu kakav donosi državni organ - i to predsednik Republike vršeći svoja ustavna i zakonska ovlašćenja.

 

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