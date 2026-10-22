Politika

ZA MENE JE VAŽNO DA IMAMO MALU I EFIKASNU VLADU! Vučić: Jednu zgradu ćemo da ispraznimo

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22. 10. 2026. u 18:36

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ALEKSANDAR Vučić gostovao je u emisiji 'Oko' kao nosilac liste 'Ujedinjena Srbija', gde govori o političkim planovima i predstojećim izborima.

ЗА МЕНЕ ЈЕ ВАЖНО ДА ИМАМО МАЛУ И ЕФИКАСНУ ВЛАДУ! Вучић: Једну зграду ћемо да испразнимо

RTS printskrin

Vučić ističe da je važno da se reše pitanja vodosnabdevanja i kanalizacije.

On je naveo da se gradi veliki broj auto-puteva, kao i da se u Vojvodini grade četiri auto-puta.

„Gradimo toliko auto-puteva, samo u Vojvodini četiri auto-puta, Zrenjanin, Smajli, Fruškogorski koridor, sada završavamo Kuzmin-Sremska Rača. To je pet, nikada se nije toliko gradilo, i još ćemo da radimo i gradimo. Važno je da uložimo u interkonektore, gasovod prema Mađarskoj, da rešavamo pitanje električne energije u budućnosti, da gradimo nuklearke“, rekao je Vučić.

Govoreći o organizaciji vlade, Vučić je istakao da je važno da ona bude mala i efikasna, najavljujući da će ministri biti smešteni u jednoj zgradi.

„Za mene je važno da imamo malu i efikasnu vladu. Jednu zgradu ćemo da ispraznimo za godinu-dve, hoću da svi ministri budu na jednom mestu, sem sile i odbrane“, poručio je Vučić.

"Nekada biste me pitali što nemamo ministra za porodicu, za selo, ovog, onog, jer ako nemate vi ste to zapostavili. To su gluposti, ljudi žele što jeftiniju vladu, a da više radi. Biće manje sekretara i pomoćnika, moja namera da napraivmo jezgrovitu, malu i snažn uvladu. Vladu odluka, koja će da sluša građane, da ide na teren. Baviću se mnogo više unutrašnjim pitanjima. Možete u Nišu da provedete 10 dana, Novom Sadu, kao što sam to nekad radio. Hoću da to radimo više i da budemo na terenu i da razgovaramo i slušamo ljude", dodao je.

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